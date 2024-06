Platone al classico, studi di funzione allo scientifico: le tracce della seconda prova

Licei o istituti tecnici, prove diverse per indirizzi diversi. È strutturata così la seconda prova che maturandi e maturande stanno affrontando questa mattina, 20 giugno. Si chiude così la due giorni di prove di scritte, cui seguiranno le singole prove orali dei candidati e delle candidate al diploma.

Si alza il livello di difficoltà dell'esame di maturità 2024. Dopo una prima prova, quella di italiano, identica per tutte le scuole di tutta Italia, studenti e studentesse questa mattina se la devono vedere con una di quelle discipline che caratterizzano il percorso di studi. Discipline che erano già state rese note.

La materie sono: greco nei licei classici; matematica negli scientifici; lingua e cultura straniera nei licei linguistici; scienze umane nei licei delle scienze umane oppure diritto ed economia politica negli indirizzi economico-sociale; nei licei artistici la prova è sulle discipline progettuali dei singoli indirizzi; nei licei musicali il quesito è su teoria, analisi e composizione; e nei licei coreutici la seconda prova è sulle tecniche della danza.

Negli istituti tecnici, la seconda prova è su economia aziendale negli indirizzi amministrazione, finanza e marketing; ed economia aziendale e geo-politica per gli indirizzi relazioni internazionali per il marketing; prova su discipline turistiche e aziendali all'indirizzo turistico; quesito di topografia negli istituti a indirizzo costruzioni, ambiente e territorio; sistemi e reti negli istituti tecnici a indirizzo informatica e telecomunicazioni; progettazione multimediale nell’indirizzo grafica e comunicazione; trasformazione dei prodotti per l’articolazione produzioni e trasformazioni degli istituti agrari, mentre per l'articolazione di viticoltura ed enologia la seconda prova è su viticoltura e difesa della vite.

Ai licei classici, come riportato da Today.it, la traduzione dal greco è di una versione tratta da "Minosse o della legge" di Platone. Nei licei scientifici, i due problemi di matematica sono sugli studi di funzione, a cui sono stati aggiunti anche quesiti di analisi, calcolo e geometria. Nei licei delle scienze umane, traccia su Maria Montessori e sul pedagogista John Dewey sull'interazione attiva nell'ambiente educativo.

Negli istituti professionali (vecchio ordinamento) la seconda prova verte su manutenzione, prevenzione e sicurezza di una piccola officina di vernici e colori. La traccia di economia aziendale, per gli istituti tecnici a indirizzo amministrazione, finanza e marketing, propone il problema di una pmi italiana che opera nel settore dell'elettronica, dell'elettromeccanica e dell'elettromedicale che vuole sviluppare progetti nell'ambito della sostenibilità e che fatica nel ricambio generazionale della forza lavoro. E per la materia sistemi e reti degli istituti tecnici a indirizzo informatica e telecomunicazioni, la seconda prova chiede di progettare l'estensione di una rete a banda larga.