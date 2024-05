Manutenzione in asili nido e scuole di Verona, il Comune sigla un accordo per interventi più rapidi

Si tratta in gran parte di piccole manutenzioni di cui le strutture scolastiche necessitano, come ad esempio la sistemazione di tapparelle o interventi da parte di fabbro, idraulico e muratore. Per facilitarli e garantire così la cura tempestiva degli spazi scolastici è stato approvato martedì dalla Giunta comunale di Verona, su proposta dell’assessora alle Politiche educative e Scolastiche Elisa La Paglia, il nuovo accordo quadro per gli anni 2024-2026 che garantisce un affidamento triennale dei lavori alle imprese, con uno stanziamento fondi annuale.

L’accordo, spiegano dal Comune di Verona, riguarda gli interventi da effettuarsi rispettivamente in nidi e scuole di ogni ordine e grado dell’area Nord-Ovest, relativa alle Circoscrizioni 1a, 2a, 3a, 6a, con uno stanziamento fondi per l’annualità 2024 di 840 mila euro, e quella Sud-Est, Circoscrizioni 4a, 5a, 7a, 8a, per 690 mila euro. L’esecuzione dei lavori, per ogni area di competenza, viene designata a tre gruppi d’intervento suddivisi in: opere murarie e affini; opere da fabbro/falegname; opere da idraulico.

«Ci lasciamo alle spalle una procedura che non prevedeva la copertura di tutti i mesi dell’anno, il nuovo metodo invece ci consente di procedere con la formulazione di un accordo quadro che riguarda i prossimi tre anni – spiega l’assessora alle Politiche educative e Scolastiche –. Abbiamo deciso di cambiare, permettendo così di fare interventi tempestivi, come le esigenze scolastiche richiedono. Per questo speriamo di lasciarci alle spalle i ritardi a cui la procedura attuale costringeva.

Puntiamo inoltre a perfezionare la sinergia tra le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di concerto anche con altri settori del Comune, come la Transizione ecologica, l’Ufficio impianti, e altri. Perché dai lavori per migliorare la parte termica delle strutture scolastiche si può e si deve andare a migliorare il benessere e la qualità dello stare in classe. Quindi, ad esempio, rifare una finestra non è solo un intervento di manutenzione, ma anche un investimento per garantire un maggior isolamento delle strutture».