Scuola e lavoro sono pronti ad incontrarsi ancora in fiera a Verona a JOB&Orienta

È in calendario da giovedì 24 a sabato 26 novembre, alla fiera di Verona, l’annuale appuntamento con JOB&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro.

Promossa da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la manifestazione continua a raccontare la scuola e il lavoro che cambiano e a farsene palcoscenico. E come sempre si fa promotore di dialogo tra i diversi attori del sistema, per favorire uno scambio virtuoso di idee e buone pratiche e creare ponti tra la formazione e l’occupazione. Il Salone offre, infatti, occasioni di confronto e aggiornamento per gli operatori sui temi chiave dell‘istruzione e della didattica, come pure sulle traiettorie di evoluzione del lavoro. Al contempo, consegna a studenti, famiglie e giovani strumenti utili per orientarsi al meglio di fronte alla pluralità di proposte e percorsi formativi, come agli scenari occupazionali in costante mutamento.

Giunto alla 31a edizione, JOB&Orienta integrerà anche quest’anno le proposte in presenza in fiera con un ecosistema digitale interattivo, fruibile attraverso il portale www.joborienta.net.

“A.A.A. Accogliere, accompagnare, apprendere in un mondo che cambia” è il titolo che farà da filigrana all’edizione 2022, evidenziando l’orizzonte ampio e globale che ci interroga e ci sollecita. Sullo sfondo un cambiamento che la pandemia, e più globalmente il contesto incerto e inquieto, hanno reso urgente e insieme accelerato. Un cambiamento di cui possiamo e dobbiamo essere tutti protagonisti, puntando a un domani sostenibile e di pace: da trasformare in obiettivo e sfida comuni e da costruire insieme ai giovani fin dalla scuola. Accogliere, accompagnare, apprendere. Tre parole chiave, legate tra loro a doppio filo, che raccontano il compito alto a cui siamo chiamati, anche guardando agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile: per consentire a tutti pari opportunità di formazione e di occupazione e garantire coesione sociale, per far crescere quelle competenze fondamentali al realizzarsi delle transizioni ecologica e digitale, riconosciute strategiche per la competitività delle imprese e la tenuta del sistema economico globale oltre che per il futuro del pianeta.

Come sempre JOB&Orienta sarà strutturato in due dimensioni parallele e complementari. La vasta rassegna espositiva, composta di stand onsite e vetrine virtuali fruibili attraverso mappe interattive, vedrà la presenza di scuole, accademie e università, enti di formazione, istituti tecnici superiori (Its), istituzioni, imprese, centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria,… Due le macroaree tematiche -“Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro”, ciascuna sviluppata in tre percorsi espositivi: “Educazione e scuola”, “Formazione docenti e didattica innovativa” e “Lingue straniere, turismo e mobilità” per la prima; “Accademie e università”, “Lavoro e alta formazione” e “Formazione professionale” per la seconda.

Punto di forza della manifestazione è anche il palinsesto articolato e vario di eventi, in presenza e in streaming, per i diversi pubblici di riferimento: convegni e dibattiti, seminari formativi, workshop tematici, laboratori interattivi e performance creative.

Il Salone è a partecipazione libera, previa registrazione online (link).