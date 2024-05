Iscrivere fuori tempo i figli al prossimo anno scolastico a Verona: quali sono le opportunità

Non tutti sono riusciti ad iscrivere entro i limiti di tempo i propri bambini e le proprie bambine alle Sezioni Primavera, agli Spazi Gioco, ai Nidi d’Infanzia e alle Scuole dell’Infanzia Comunali di Verona per l’anno 2024/2025.

Per loro c'è l'opportunità di effettuare iscrizioni fuori termine, per un accesso inclusivo e flessibile ai servizi educativi e per rispondere alle esigenze di tutte e tutti.

Sezioni Primavera comunali

Fino al 30 settembre si può già presentare domanda on-line, sulla pagina web dedicata del sito del Comune di Verona, utilizzando le credenziali SPID e CIE.

Sono aperte tre sezioni, una alla scuola dell’infanzia Alessandri di Parona, una alla scuola dell’infanzia Villa Cozza in Borgo Venezia, e una alla scuola dell’infanzia Bottagisio in Borgo Milano. La frequenza è dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30. Possono iscriversi i bambini e le bambine nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, anche non residenti nel Comune di Verona.

Spazi Gioco Comunali

Dall’1 giugno al 30 settembre si può presentare domanda di iscrizione compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Verona alla pagina dedicata, dove sono pubblicate tutte le informazioni ed i requisiti.

Gli Spazi Gioco aperti sono la Scuola dell’infanzia Di Cambio allo Stadio e il Nido L’Albero Verde di Borgo Nuovo.

Si può fare richiesta per i minori nati dal 01/01/2022 al 31/12/2023 residenti nel territorio del Comune di Verona.

Nidi d’Infanzia e Scuole dell’Infanzia

Dall’1 giugno al 30 settembre si può presentare domanda esclusivamente on-line, sulla pagina web dedicata del sito del Comune di Verona, utilizzando le credenziali SPID e CIE.

Per tutti i servizi è possibile contattare anche il Punto Telefonico Unico 0452212211 per i servizi educativi e dell’Istruzione, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, a disposizione per rispondere alle richieste di chiarimento più frequenti.