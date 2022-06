Tra studenti e privatisti, più di 7mila veronesi si presentano per l'esame di maturità

Ce lo ricorda anche la televisione che stasera, 21 giugno, sul canale Nove trasmette il fortunato film del 2006 di Fausto Brizzi. Questa è la «notte prima degli esami», la notte che anticipa l'inizio degli esami di maturità.

L'esame di Stato, quest'anno, coinvolgerà nel Veronese oltre 7mila studenti e poco meno di 200 candidati privatisti. Oltre il 40% dei maturandi veronese sono liceali, mentre i restanti si presentano dopo almeno cinque anni di studio in istituti tecnici o professionali. Per valutarli, sono state nominate commissioni composte da sei professori interni alla scuola ed un presidente di commissione esterno.

Domani, alle 8.30, si parte con la prima prova scritta. Giovedì ci sarà la seconda. E poi dalla prossima settimana il via agli esami orali.

Già con il ritorno alle due prove scritte più l'orale e poi con la definitiva caduta dell'obbligo della mascherina, la Maturità 2022 può essere definita come la prima post-Covid.

Si comincia con la prima prova, lo scritto di italiano che sarà uguale in tutta Italia. I maturandi potranno scegliere di sviluppare una delle sette tracce proposte e che saranno rese note in contemporanea domani mattina con il via all'esame. La seconda prova scritta, invece, sarà per ogni istituto, ma le materie sono già note: latino per i licei classici, matematica per gli scientifici, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, inglese nei licei linguistici e via via tutti gli altri. Infine, la prova orale.

I voti finali dei maturandi saranno espressi in centesimi ed il risultato massimo che gli studenti possono ottenere con l'esame di Stato è di 50 centesimi.