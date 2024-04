Alla scuola prima di Isola della Scala il corso per insegnare le manovre salvavita agli alunni

Un contributo per far conoscere le manovre salvavita ad alunni e alunne dell'istituto comprensivo Fratelli Corrà. La Giunta comunale di Isola della Scala ha deliberato un supporto economico di 600 euro per il progetto "Un battito di mani", promosso dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che prevede l’insegnamento a scuola dell’apparato circolatorio e delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Agli studenti e alle studentesse delle otto classi quinte delle primarie che prenderanno parte alla formazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Nella stessa seduta la Giunta ha approvato, inoltre, sempre a favore dell’istituto comprensivo, altri due contributi: 24 mila euro complessivi per gli anni 2024 e 2025 per l’acquisto di materiale didattico e 10 mila euro, nello stesso biennio, a sostegno dell’acquisto di arredi scolastici.

«Un progetto, quello formativo per le manovre salvavita, che abbiamo ritenuto particolarmente meritevole - ha detto il vicesindaco con delega all'Istruzione, Federico Giordani -, poiché introduce i più giovani a competenze che sono fondamentali e pone le basi per lo sviluppo del senso civico e della solidarietà all’interno di una comunità. Gli altri contributi, invece, sosterranno la didattica e le funzioni quotidiane nelle nostre scuole. È un ambito in cui abbiamo investito molto e continueremo a investire, certi che la fortuna di un territorio sia legata a doppio filo ai servizi dell’istruzione».