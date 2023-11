Eduscopio, la classifica delle scuole superiori per l'università o il lavoro

È online da oggi, 22 novembre, la nuova edizione di Eduscopio, il progetto gratuito nato nel 2014 che si propone di aiutare studenti e famiglie nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. Il portale è stato aggiornato con i dati di circa 1.326.000 diplomati negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 in circa 7.850 indirizzi di studio. Sulla base di questi dati, il sito mette in fila i migliori istituti, tenendo conto delle esigenze degli studenti.

Gli studenti veronesi ed i loro genitori possono quindi scoprire quale scuola superiore potrebbe essere la migliore nel caso si volesse poi proseguire con gli studi universitari, oppure se si vuole terminare il percorso con il diploma e cercare subito un lavoro.

Due sono infatti i percorsi di ricerca proposti da Eduscopio: le scuole che preparano meglio per il lavoro e quelle che preparano meglio per l'università.

Nelle scuole che preparano per il lavoro ci sono quattro tipologie: gli istituti tecnico-tecnologico e tecnico-economico; e gli istituti professioni. Di questi istituti vengono poi proposte due classifiche in una si tiene conto dell'indice di occupazione dei diplomati e l'altra della coerenza tra gli studi fatti ed il lavoro trovato.

Nel raggio di 30 chilometri da Verona, l'istituto tecnico-economico con il miglior indice di occupazione è il Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano. Il Lorgna-Pindemonte del capoluogo è secondo, ma risulta primo in questa categoria di istituti per coerenza tra studi fatti e lavoro trovato. Mentre nel raggio di 30 chilometri da Legnago, il tecnico-economico che garantisce un migliore sbocco nel mondo del lavoro è il Leonardo da Vinci di Cerea. Al secondo posto c'è l'Ettore Bolisani di Isola della Scala, che però ha una migliore coerenza tra studi e lavoro.

Tra gli istituti di tipo tecnico-tecnologico, quello che in provincia di Verona ha dato negli ultimi anni maggiori possibilità di lavoro dopo il diploma è il Ferraris di Verona, con il Luciano Dal Cero di Bonifacio che però è primo per linearità tra studi e impiego.

Infine, tra gli istituti professionali, il Giorgi di Verona è quello consigliato da Eduscopio se si vuole lavorare nell'ambito dell'industria o dell'artigianato. Se si vuole lavorare nell'ambito dei servizi, allora è meglio iscriversi al Carnacina di Bardolino o al Michelangelo Buonarroti di Verona.

Molto più ampia la scelta nelle scuole secondarie che invece preparano meglio gli studenti al percorso universitario. In questo caso, Eduscopio tiene conto del rendimento all'università dai diplomati nei tre anni scolastici presi in considerazione. Un rendimento fatto di voti e di crediti ottenuti.

Tra i licei classici, il Don Nicola Mazza è al primo posto davanti al Maffei. Il miglior liceo scientifico scaligero, in base al metodo di valutazione di Eduscopio, è il Guarino Veronese di San Bonifacio. Ma se si cerca uno scientifico di indirizzo scienze applicate è meglio il Galileo Galilei di Verona. Il liceo di scienze umane della provincia di Verona consigliato da Eduscopio è il Medi di Villafranca, mentre per il liceo di scienze umane a indirizzo economico-sociale la scelta cade sul Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano. Infine, il miglior liceo linguistico è il Galilei di Verona.