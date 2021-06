Università di Verona offre 25 borse di studio a ragazze e ragazzi dell'Ue

L'università di Verona guarda ai Paesi Ue, dopo il successo delle 2.127 richieste ricevute per le 25 borse di studio riservate a futuri studenti magistrali provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Europea. L'ateneo ha promosso un nuovo bando, con ulteriori 25 borse di studio, riservate a studentesse e studenti europei che potranno iscriversi a uno dei nove corsi di laurea magistrale internazionali erogati dall'università.

«Si tratta della prima iniziativa dell’ateneo di Verona rivolta ai giovani europei - ha affermato Felice Gambin, delegato del rettore all'internazionalizzazione - una scommessa per il futuro, di respiro internazionale».

IL BANDO

Il bando è uscito l'1 giugno e rimarrà aperto per un mese. Servirà a selezionare 25 studenti di provenienza Ue, non residenti in Italia, né con cittadinanza italiana, particolarmente meritevoli, ai quali verrà assegnato un contributo di studio composto da esenzione tasse e alloggio gratuito in strutture Esu per due anni, ovvero per l’intera durata del corso. Le selezioni si dovrebbero concludere entro il 20 di luglio.

«Considerato il periodo di pandemia - ha commentato Gambin - la straordinaria adesione al bando riservato a studenti extra-Ue, che ha registrato un numero di domande più che raddoppiato rispetto agli anni precedenti e con candidature provenienti da ogni angolo del mondo, ci ha fatto capire di essere sulla strada giusta. Internazionalità e multiculturalità devono essere tratti distintivi del nostro ateneo. Stiamo lavorando in questa direzione per ampliare i confini dell'università e aumentarne l'attrattività verso l'estero, con l'obiettivo di offrire alla comunità studentesca la possibilità di formarsi in un ambiente arricchito da esperienze e storie diverse».