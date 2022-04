Pronte le aule modulari per l'istituto Dal Cero: «Risposta temporanea ma di qualità»

Saranno disponibili entro questa settimana i moduli scolastici posizionati dalla Provincia di Verona nel cortile della sede staccata dell’istituto Dal Cero in via Camporosolo a San Bonifacio.

In tutto sette nuove aule da 60 metri quadrati, con un atrio d’accesso e i servizi igienici. La struttura, identica a quella già realizzata a gennaio a Villafranca per l’emergenza Covid-19, permetterà di ottimizzare gli spazi per gli istituti superiori Dal Cero e Guarino.

L’area, dotata di impianti di climatizzazione e riscaldamento, ha richiesto un investimento pari a circa 200 mila euro. Nei giorni scorsi, dopo aver ultimato la posa dei moduli sulla platea realizzata in cemento armato, la Provincia ha ottenuto i certificati necessari all’ingresso degli studenti in sicurezza che avverrà, probabilmente, dopo le vacanze di Pasqua.

«La struttura permetterà di garantire maggiori spazi a due istituti importanti dell’area est della provincia – ha affermato il Vicepresidente della Provincia con delega alla scuola –. Rispetto a Villafranca abbiamo avuto tempi di attesa maggiori, sia per le difficoltà nel reperire alcuni materiali come sta avvenendo in tutto il settore dell’edilizia, sia per la pandemia che ha sospeso, per qualche settimana, i lavori delle ditte. Si tratta di una risposta di qualità, ma certamente temporanea, a bisogni per cui abbiamo già portato a termine alcuni progetti, come il recupero degli ex alloggi del custode al Dal Cero. Sempre per il Dal Cero, nell’ultimo Bilancio di Previsione abbiamo inserito 5 milioni di euro destinati all’ampliamento definitivo degli spazi per il quale è stato affidato l’incarico per lo studio di fattibilità tecnico-economica”.