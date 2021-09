Riaprono gli asili nido per quasi 1200 bimbi di Verona: green pass obbligatorio per gli educatori

Primo giorno di attività per i nidi veronesi. Mercoledì mattina 1.195 bimbi hanno iniziato il loro anno scolastico, 714 dei quali per la prima volta. Ad aprire le porte, dopo l’estate, ben 24 asili comunali e 9 in convenzione.

I piccoli sono stati accolti da 284 educatori che, come stabilito dal decreto legge del 6 agosto 2021, prima di accedere alle strutture scolastiche hanno dovuto presentare il green pass, reso obbligatorio dalle misure governative.

Le prossime ad iniziare saranno le scuole dell’infanzia che, al pari degli altri gradi d’istruzione, cominceranno le attività lunedì 13 settembre. Solo in 6 materne le prime campanelle sono già suonate: alcuni bambini sono già in classe per il pre-scuola alle Bentegodi, Barbarani, Villa Cozza, Primo maggio, Di Cambio e Carso.

«Tutto ha funzionato e l’anno dei nidi è iniziato nel migliore dei modi, senza alcun problema – spiega l’assessore all’Istruzione Maria Daniela Maellare -. Se durante la pandemia abbiamo dovuto rimodulare l'organizzazione per limitare i contagi e applicare i protocolli di sicurezza, oggi abbiamo dato attuazione alle norme dell'ultimo decreto legislativo compreso l'obbligo del green pass per il personale. Nuove regole da applicare ma che non ci hanno trovati impreparati, la pandemia ci ha abituato a gestire situazioni nuove, abbiamo una macchina organizzativa ben rodata. L'obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza di bambini, insegnanti e operatori. Dai green pass all’accesso dei piccoli tutto è andato bene. Anche quest'anno, inoltre, è stato incrementato l'organico con molti nuovi educatori, la grande collaborazione di Agec ci permette di garantire massima sicurezza durante il tempo dedicato ai pasti».