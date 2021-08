Aperte iscrizioni ai corsi di specializzazione agroalimentare post diploma nel Veronese

Sono due i corsi Its di specializzazione post diploma biennali che si compongono di lezioni frontali, laboratori, visite aziendali e 900 ore di stage: Agribusiness manager per le produzioni biologiche a Buttapietra e Agribusiness & marketing manager a Verona

Il governo italiano attraverso il Pnrr ha previsto uno stanziamento di 1.500 milioni di euro a fondo perduto dal 2022 al 2026, per aumentare il numero degli iscritti e per potenziare gli Istituti Tecnici Superiori (Its), percorsi di formazione terziaria paralleli all'università che durano due anni e hanno una componente di lezioni frontali e una forte componente pratica in azienda.

L'Its Academy Agroalimentare del Veneto quest'anno oltre ad aver ricevuto un finanziamento aggiuntivo per efficacia del percorso dovuto al numero di diplomati e di occupati a 12 mesi dal diploma, per i corsi Agribusiness & marketing manager delle sedi di Verona e Conegliano, amplia anche la sua offerta di corsi avviando un biennio di alta formazione in provincia di Vicenza a Bassano del Grappa.

Nella provincia di Verona sono due i corsi Its di specializzazione post diploma biennali che si compongono di lezioni frontali, laboratori, visite aziendali e 900 ore di stage: Agribusiness manager per le produzioni biologiche a Buttapietra per la gestione dell’ambiente nel sistema agroalimentare, orientato alla sostenibilità ecologica, paesaggistica e alle produzioni biologiche; e Agribusiness & marketing manager a Verona per la produzione, trasformazione e commercializzazione sostenibili di prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali.

I posti disponibili sono 25 per ciascun corso. Per frequentare i corsi di alta formazione, bisogna: avere un diploma di scuola secondaria superiore, iscriversi per tempo sul web-form presente sul sito internet, superare le selezioni di settembre.