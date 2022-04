Valutazione della qualità della ricerca, UniVr seconda fra 61 atenei statali

Mercoledì scorso, 13 aprile, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), ha pubblicato i risultati della valutazione della produzione scientifica e delle attività di terza missione delle istituzioni italiane di formazione superiore e di ricerca.

«I risultati della valutazione saranno utilizzati dal Ministero per ripartire, gia? da quest'anno, l'80% della parte premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario e per individuare i Dipartimenti di Eccellenza degli Atenei statali italiani che potranno competere per ottenere un importante finanziamento straordinario destinato a sostenere un progetto di ricerca e sviluppo quinquennale», ha spiegato l'Anvur.

Il processo di valutazione è stato dimensionalmente imponente, avendo coinvolto 17 aree disciplinari, oltre 90.000 ricercatori per complessivi 182.000 prodotti di ricerca, valutati da 615 esperti disciplinari e da 11.289 revisori esterni.

Il rapporto ha evidenziato una valutazione estremamente positiva per la qualità dei risultati dell’attività di ricerca dell'Università di Verona che nel quinquennio 2015- 2019 è al secondo posto in Italia fra i 61 atenei statali valutati e primo assoluto fra gli atenei con analoga classe dimensionale (grandi atenei).

«Questo risultato - ha dichiarato il rettore Pier Francesco Nocini - ci riempie di legittima soddisfazione ed è sicuramente dovuto all'impegno delle nostre ricercatrici e dei ricercatori, ma è anche il prodotto del nostro sforzo collettivo, che comprende il supporto del personale tecnico-amministrativo, nel quadro di una nuova cultura della valutazione che ha deciso di dare il primato al lavoro di squadra rispetto alle pur legittime aspettative individuali. È mia profonda convinzione che proseguendo in questo impegno collettivo, lavorando con tenacia e convinzione al miglioramento continuo della qualità della produzione scientifica e della reputazione accademica del nostro ateneo, lo straordinario potenziale della nostra università darà frutti sempre più evidenti e preziosi».