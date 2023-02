Sanguinetto maschile e Cerea femminile conquistano la Coppa Veneto '22-'23

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Festeggiano la conquista della Coppa Veneto il team del Sanguinetto maschile ed il Cerea femminile.

Nella serie maggiore la squadra del Sanguinetto è composta da Pietro Zuliani, Davide Bigardi e Lorenzo Bortolazzi.

Nel gruppo D il Cerea femminile: Rosetta Daniela Marconcini, Anna Maria Scandola, Monica Giovanna Marta Ferrarese ed Erika Gazzani.

Il 26 Febbraio allo Scaligero di via Colombo a Verona si terranno le finali dei gironi di Coppa Veneto. Le vincenti, saranno premiate assieme al Sanguinetto ed il Cerea nonché alle prime dei raggruppamenti già disputati nella stagione ottobre 2022-febbraio 2023.

Queste le finali in programma: Eurosporting Tv-Tc Valdagno, Lendinara-Bergantino le maschili, nella femminile Noventa Vicentina-Chioggia. Prossimi tornei: Il 25 e 26 febbraio allo Sporting Club di via Corsini a Verona Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 febbraio. A Cerea dal 3 al 14 marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Direzione di Andrea Tieni che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 1/3.

All’Olimpica Dossobuono di Villafranca dal 6 al 26 marzo, tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Arianna Tonoli accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 4 marzo.

Al Garda dal 10 al 25 marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 8 marzo. Allo Scaligero dal 10 al 12 Long Rodeo di tre giorni per giocatori di 3^ categoria solo maschile. Andrea Bonomini accetta le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 08 marzo.