West Nile, situazione pressoché invariata in Veneto: sono 471 i casi

Ammontano ad un totale di 471 (rispetto ai 469 della scorsa settimana) i casi di West Nile registrati e confermati in Veneto, dei quali 305 di febbre WNF e 166 della forma neuroinvasiva WNND. I casi confermati nei donatori di sangue, che vengono testati prima della donazione, continuano ad essere 30.

Rispetto alla settimana scorsa non sono stati rilevati nuovi decessi da West Nile: l’età media delle persone malate è di 83 anni, di cui il 71,4% sono maschi.

Sono questi i dati contenuti nel nuovo bollettino di Sorveglianza delle Arbovirosi, emesso venerdì dalla Direzione regionale Prevenzione, che indicano una situazione sostanzialmente invariata rispetto al bollettino della scorsa settimana.

La febbre West Nile è provocata dal virus West-Nile, trasmesso dalla puntura di zanzare infette all’uomo e agli animali, generalmente equini ed uccelli. Le zanzare appartengono al genere Culex (specie Culex pipiens), mentre come serbatoio di infezione sono state identificate oltre 70 specie di uccelli, soprattutto passeriformi e corvidi, dove il virus può persistere da alcuni giorni a qualche mese. La maggior parte delle persone infette non manifesta sintomi (80%). Le forme sintomatiche si manifestano con sintomi simil-influenzali lievi, febbre, cefalea, dolori muscolo-articolari, raramente accompagnati da rash cutaneo (febbre, WNF). Meno dell’1% sviluppa una malattia neuroinvasiva, come meningite, encefalite o paralisi flaccida (malattia neuro- invasiva, WNND). Il rischio di malattia neuroinvasiva aumenta con l’età ed è più elevato fra gli adulti di oltre 60 anni di età.

Il bollettino riporta i numeri della diffusione anche di altre virosi. La febbre Dengue registra in totale 22 casi, tutti provenienti da paesi esteri (Brasile, Cuba, Filippine, Kenya, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Thailandia e Togo); l’infezione da Zika e da USUTU riporta per entrambi i virus 1 caso; 4 casi legati al virus Toscana. Infine, sono 50 i casi confermati di infezione da virus TBE trasmessa dal morso della zecca.

In provincia di Verona sono 25 i casi accertati di West Nile (11 WNF e 14 WNND), 4 quelli di Dengue e 3 quelli di TBE.