Nasce VSalute, portale d'informazione dedicato alla sanità veneta

È partito il countdown per l'approdo online di www.vsalute.it, il portale d'informazione dedicato al sistema sanitario veneto e nazionale, alla prevenzione e al benessere.

La testata, diretta da Daniela Boresi ed edita da VSalute srl, proporrà news e aggiornamenti in tempo reale sulle Ulss e le aziende ospedaliere del Veneto, interviste e approfondimenti sui diversi temi riguardanti la salute, con focus sulle eccellenze operanti sul territorio. La piattaforma mira a diventare un hub di riferimento per i professionisti e gli operatori del settore, comprese le associazioni di categoria, di volontariato e le cooperative sociali, ma soprattutto per gli utenti. VSalute.it infatti nasce con una mission precisa: porsi, attraverso un’informazione chiara e trasparente, supportata da dati ufficiali, quale tramite tra la sanità locale e i cittadini.

«Si tratta di far fronte a un vero e proprio gap che purtroppo spesso si crea tra le aziende sanitarie e il territorio. È proprio guardando a questo che si è deciso di dar vita a VSalute: un progetto editoriale capace di essere un ponte tra l’offerta del sistema sanitario veneto, considerato uno dei migliori d’Europa, e il cittadino - ha dichiarato Daniela Boresi - Non sarà un portale d’informazione esclusivamente regionale. Affronteremo infatti anche temi di politica e legislazione a livello nazionale, di economia e cronaca sanitaria, con speciali sulla ricerca scientifica e le eccellenze che operano nei vari ambiti della sanità pubblica e privata. È fondamentale sensibilizzare sempre più i cittadini sull’importanza del nostro sistema sanitario in quanto è un argomento che riguarda tutti, nessuno escluso. Per questo abbiamo deciso di essere molto presenti anche sul fronte social, al fine di raggiungere più pubblici possibili e creare con essi un dialogo continuativo».

I diversi profili social del portale, in attesa che sia online, sono già attivi e proporranno pillole e anticipazioni sul progetto editoriale e le diverse sezioni che lo compongono.

VSalute nasce con l’urgenza, in un momento in cui la rete si presenta sempre più quale contenitore di fake news, di offrire a chiunque un’informazione obiettiva, di servizio, “sana”, grazie alla quale poter essere sempre aggiornati su temi di primaria importanza. Tutti argomenti questi trattati con professionalità da una redazione specializzata.