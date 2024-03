Giornata mondiale del rene, screening gratuiti dell'ospedale Pederzoli

L'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda celebra la Giornata mondiale del rene 2024 con due appuntamenti itineranti sul territorio che vedranno protagonisti gli specialisti del reparto di nefrologia e dialisi diretta dal professor Yuri Battaglia.

La Giornata mondiale del rene quest'anno si celebra il 14 marzo e intende sensibilizzare tutti sulle patologie renali e sull'importanza della prevenzione. Negli ultimi anni la Società italiana di nefrologia, per mezzo della Fondazione italiana del rene, ha contribuito attivamente alla valorizzazione di questa ricorrenza incontrando la popolazione direttamente nelle piazze per offrire semplici informazioni riguardo ai fattori di rischio insieme alla misurazione della pressione arteriosa e a un esame delle urine estemporaneo.

L’insufficienza renale è una patologia comune, insidiosa e trattabile. La sua prevalenza e la spesa sanitaria a essa correlata sono in rapida espansione. «Un semplice controllo della pressione ed un esame delle urine costituiscono un efficace strumento per una diagnosi precoce», ha fatto sapere il professor Battaglia. Per questo, l'equipe di nefrologia e dialisi dell'ospedale Pederzoli sarà a disposizione della cittadinanza, per uno screening gratuito, a Castelnuovo del Garda domani, 12 marzo, dalle 9 alle 12 nella sala civica di Piazza della Libertà 4.

L’Unità operativa di nefrologia e dialisi dell'ospedale Pederzoli, guidata dal professor Battaglia, offre, grazie alle più moderne tecniche diagnostiche, terapie mediche delle nefropatie primitive e secondarie, l’assistenza in tutte le fasi evolutive dell’insufficienza renale cronica, il trattamento dialitico cronico fin dalla sua fase iniziale, l’inserimento in lista di attesa per il trapianto renale; coniugando la prevenzione e l’identificazione precoce delle patologie renali con il trattamento conservativo e sostitutivo dell’insufficienza renale cronica attraverso il supporto della ricerca scientifica, in una struttura moderna e all’avanguardia, espressione delle tecnologie più avanzate.

La struttura aderisce inoltre al programma internazionale di "dialisi turistica" che prevede la possibilità di ospitare pazienti emodializzati in sedi diverse da quella di riferimento abituale. Questo servizio permette ai pazienti emodializzati di potersi spostare in autonomia sul territorio nazionale, europeo ed extra-europeo. Il centro di dialisi, aderendo a questo programma, garantisce la continuità assistenziale per breve, medio e lungo periodo, ai pazienti emodializzati che ne fanno richiesta per ragioni di turismo, studio o lavoro. Una realtà, collegata della scuola di specializzazione in nefrologia dell'università di Verona, che ha effettuato oltre 4mila trattamenti emodialitici in un anno, di cui il 15% per i pazienti internazionali. «Il servizio messo in campo dall'ospedale Pederzoli rappresenta un valore aggiunto che va ad arricchire il panorama dei servizi turistici nel nostro territorio, in relazione alle persone che programmano le proprie ferie sapendo di poter contare anche su una assistenza sanitaria all’avanguardia», ha commentato il presidente di Federalberghi Garda Veneto Ivan De Beni.