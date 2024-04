"I primi 1000 giorni di vita", una serie di video per promuovere il benessere di mamme e neonati

Si intitola "I primi 1000 giorni di vita", la nuova serie di pillole video realizzate dall’Ulss 9 Scaligera per promuovere il benessere delle donne e dei neonati in gravidanza e allattamento, fino ai primi tre anni d’età. La serie di video, realizzata dagli specialisti del Dipartimento Materno Infantile e del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9 nell’ambito delle iniziative del Piano regionale di prevenzione “Vivo Bene Veneto”, viene pubblicata con cadenza settimanale sui canali social aziendali, Youtube, Instagram e Facebook, a partire da sabato 27 aprile.

I temi affrontati nelle otto pillole finora realizzate, prodotte dall’agenzia di comunicazione Meneghini&Associati, vanno dall’importanza dell’allattamento al seno e del contatto pelle a pelle dopo il parto, alla corretta alimentazione del bambino, alla iodoprofilassi, fino alle vaccinazioni raccomandate in gravidanza e nella prima infanzia.

«La nascita di una nuova vita all'interno di una famiglia - commenta il dottor Mauro Cinquetti, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Ulss 9 Scaligera - comporta gioia e allo stesso tempo responsabilità. Conoscere i sani principi di comportamento in gravidanza e nei confronti di un bambino nei primi anni di vita è la base su cui costruire uno sviluppo in salute. In queste pillole, pertanto, si è cercato di rappresentare i principali aspetti che caratterizzano le buone pratiche nei primi 1000 giorni, per offrire spunti di riflessione ai genitori e a tutti coloro che contribuiscono alla crescita dei bambini».

«La prevenzione deve partire fin dal concepimento - aggiunge il dottor Fabrizio Cestaro, direttore del Dipartimento di Prevenzione – e il Piano regionale di prevenzione prevede lo sviluppo di una rete tra cittadini, aziende sociosanitarie ed enti locali per promuovere corretti stili di vita, fin dalla gravidanza. Come da prassi consolidata, le strutture dell'ULSS 9 collaborano in sinergia per accompagnare i nascituri in un percorso di vita sano e questa serie di video va proprio in tal senso».