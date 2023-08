Un video su TitkTok per avvicinare i più giovani al dono del sangue e del plasma

“All of Me – A social story” è il breve filmato che racconta una mattinata al Centro trasfusionale di Borgo Roma, realizzato all’interno del progetto regionale “All of me – A choral story”, con protagonista Adele Bressan, donatrice della sezione di Bovolone di Fidas

Un balletto su TitkTok per avvicinare i giovanissimi al dono del sangue. È l’idea che è venuta ai donatori per abbassare l’età media di chi compie questo gesto volontario. Come? Facendosi trovare anche sul social network che usano di più, ovvero TikTok. E lanciando l’invito al dono attraverso altri giovani, per far riflettere i coetanei su questo gesto solidale, che non costa nulla.

Si chiama “All of Me – A social story”, il breve video che racconta una mattinata al Centro trasfusionale di Borgo Roma. Protagonista è Adele Bressan, donatrice della sezione di Bovolone di Fidas Verona, che per coinvolgere i suoi amici nella donazione gira dei filmati di pochi secondi su TikTok insieme al personale sanitario. Il risultato? Guardandoli, gli amici si sentono invogliati a fare la visita per l’aspirantato.

Il video è stato realizzato all’interno del progetto regionale “All of me – A choral story”, promosso da Fidas Veneto, Avis Regionale Veneto, Admo Veneto, Abvs e Tempio Internazionale del donatore, in collaborazione con le associazioni provinciali dei donatori. Finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, il progetto si è sviluppato nei mesi scorsi con degli incontri di formazione.

Sono stati 9 i partecipanti provenienti dalle province di Verona e Vicenza, che si sono riuniti nella sede della sezione Fidas Verona di Colognola ai Colli per la formazione teorica e i laboratori interattivi di video storytelling. A curarli, c’erano Matteo Adamoli, docente di Pedagogia generale, Pedagogia della comunicazione e Digital storytelling dello IUSVE e formatore per attività di media education, e il videomaker Gioele Favaretto.

Gli “alunni” sono poi passati davanti all’obiettivo, diventando gli interpreti autentici di una serie di brevi video partecipativi, concepiti per descrivere l’importanza dei valori della donazione e dell’altruismo, nonché la ricchezza del mondo del volontariato nel nostro territorio. Tra questi video, c’è quello realizzato appunto all’ospedale di Borgo Roma, grazie alla disponibilità del personale sanitario che si è prestato a comparire nelle riprese.

«Tutti siamo stati chiamati a mettere in campo le nostre capacità, dall’idea alla scrittura del copione, fino a concretizzarla in video – racconta Alessia Balzanello, 29enne di Caldiero, volontaria di Fidas Verona –. Personalmente, ho raccontato di come mi sono avvicinata a Fidas: la mia è una storia di famiglia, visto che fin da bambina mio padre mi portava con lui alle attività associative. Per questo nel mio gruppo di progetto abbiamo pensato a un filmato sulle fasi della donazione, per raccontare ai più giovani, in maniera fresca e divertente, cosa accade dentro un Centro trasfusionale».

A prestare il volto e il proprio canale social è stata Adele Bressan, 24 anni, della sezione Fidas Verona di Bovolone, che da qualche anno tende il braccio insieme alla gemella Anna e alla sorella maggiore Elisabetta. A fianco a lei, compaiono in video anche Nicolò Salemi, Fiammetta Zanetti, Denise Palone e Martina Righi.

Il video veronese e gli altri 8 realizzati col progetto regionale “All of me – A choral story” sono stati proiettati di recente al Lago Film Festival di Revine Lago, nel Trevigiano, prestigiosa rassegna che si è tenuta a fine luglio.

«Ringraziamo l’azienda ospedaliera, che ci ha permesso di fare le riprese, e i giovani che si sono messi in gioco con entusiasmo per farsi influencer del dono tra i coetanei – dice la presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli –. Quest’esperienza ha saputo valorizzare le loro capacità e siamo certi farà presa su chi vedrà il video, che ci auguriamo diventi virale. La pandemia ci ha confermato che raccontare storie di dono sui social è fondamentale; è una modalità che portiamo avanti insieme agli incontri dal vivo, come le feste organizzate dalle nostre 79 sezioni e le manifestazioni di richiamo come la “24 Ore del donatore”, la staffetta di nuoto non stop che si terrà il 26 e 27 agosto alle Terme di Giunone di Caldiero per ricordare che il bisogno di sangue non si ferma mai, soprattutto d’estate».