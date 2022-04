Obbligo vaccinale per gli over 50 e sanzioni: la documentazione da inviare per l'esenzione

Sono in partenza le prime comunicazioni per i cittadini con più di 50 anni che fino al 15 giugno sono soggetti all'obbligo vaccinale, relativamente alla nota di avvio del procedimento sanzionatorio dell'Agenzia delle Entrate. In merito a questo, l'Ulss 9 Scaligera precisa che la documentazione sanitaria attestante l'esenzione o il differimento dalla vaccinazione anti Covid-19 deve essere inoltrata dagli interessati via email all'indirizzo sanitari.vaccinazione@aulss9.veneto.it per essere protocollata.

I numeri di telefono per ricevere informazioni sono: 045 8076342 e 045 8076036.

I documenti richiesti ai cittadini da allegare all'email sono: