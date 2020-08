Vaccino italiano per Covid-19, cominciata sperimentazione sull'uomo

«Una notizia importante: è iniziata la sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano. Le intelligenze e la ricerca del nostro Paese sono al servizio della sfida mondiale per sconfiggere il Covid», così su Facebook il ministro della salute Roberto Speranza ha commentato oggi, 24 agosto, ha ufficializzato il via alla sperimentazione in Italia di un vaccino contro il coronavirus, una sperimentazione che avverrà all'istituto Spallanzani di Roma.

Complessivamente saranno 90 i primi volontari a cui sarà inoculata la prima dose del possibile vaccino. Il progetto è stato sviluppato insieme all'azienda bio-tecnologica italiana Reithera ed è stato finanziato dalla Regione Lazio e dal Ministero della ricerca, come riporta Today.it. La speranza sarà rendere disponibile il vaccino per la prossima primavera.