Ulss 9 e Covid-19: sms per invitare alla vaccinazione over80 e "fragili" con più di 60 anni

L'Ulss 9 Scaligera sta promuovendo una campagna informativa tramite sms per invitare alla vaccinazione anti Covid-19 le persone con più 80 anni di età e quelle con più di 60 anni di età “fragili” (ossia con patologie che li espongono a maggior rischio per forme gravi di malattia Covid-19), per il completamento del ciclo primario o delle dosi booster.

Per prenotarsi o ricevere maggiori informazioni, la cittadinanza viene invitata a consultare la pagina dedicata alla vaccinazione degli adulti sul sito dell’Ulss 9, dove è possibile prendere visione della nota informativa relativa al trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure di completamento della campagna vaccinale anti Covid-19.