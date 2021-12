Lotta ai tumori: il progetto di prevenzione per i quartieri e i paesi della provincia di Verona

Ambulatori temporanei, modello temporary outlet, per avvicinarsi alla popolazione dei quartieri e dei paesi che necessitano di una maggiore attenzione alla conservazione della salute. La Lega Italiana per la Lotta contro i tumori presenta il piano per lo sviluppo della prevenzione sul territorio scaligero nei prossimi anni forte delle 1.000 visite annuali nelle tre sedi di Verona, Sant’Anna D’Alfaedo e San Martino Buon Albergo. Visite e colloqui realizzati nelle tre sedi e nelle sedi delle aziende che hanno richiesto il suo aiuto.

«A nome del Direttivo tutto sento il dovere di ringraziare il dott. Alberto Massocco, Direttore della senologia chirurgica dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar, per gli anni spesi e il lavoro svolto in Associazione in qualità di Presidente. Siamo già in città, in Borgo Trento, a Sant’Anna D’Alfaedo e San Martino – spiega il nuovo Presidente di Lilt Verona, Sante Burati – ma occorre avvicinarsi alle persone più bisognose. L’emergenza Covid e l’aumento della povertà tra la popolazione sta incidendo significativamente sulla continuità dei percorsi di cura. I controlli specialistici, purtroppo, in molti casi non sono più la priorità. Valutiamo di realizzare dei punti di accesso temporanei in aree opportunamente selezionate, sia nei quartieri della città di Verona che nei paesi della provincia».

Gli ambulatori Lilt offrono gratuitamente, su prenotazione telefonica (045 8303675 – 334 5216814 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30) controlli dermatologici, urologici, senologici e consulenza psicologica ad ammalati e loro familiari. Un ambulatorio fisioterapico è a disposizione per il trattamento del linfedema. Di prossima apertura anche un ambulatorio ginecologico per lo screening in menopausa.

«I melanomi, tumori della pelle, il cancro alla prostata e il cancro al seno sono malattie che si possono sconfiggere se prese in tempo – prosegue Burati, che è stato il responsabile di ostetricia e Centro fertilità dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar– la prevenzione è fondamentale. Per citare un esempio, Oggi, la guaribilità dal cancro del seno si è attestata intorno all’85-90%. Ma si potrebbe già parlare di una guaribilità del 98% se tutte le donne eseguissero i relativi previsti esami per una diagnosi precoce».

«Il Comune condivide in pieno il progetto e le sue finalità, offrendo a Lilt tutto il supporto necessario – afferma l’assessore ai Servizi sociali Maria Daniela Maellare-. La pandemia ci ha costretti a rimodulare molti servizi, per non lasciare indietro nessuno e soprattutto per continuare ad aiutare le categorie più fragili. Ringrazio Lilt per l’insostituibile attività che svolge sul territorio e per la capacità di cogliere nuove sfide».

La pandemia da COVID-19 sta avendo un forte impatto sulla prevenzione e sulla continuità dei percorsi di cura in oncologia. I dati parlano di oltre 2 milioni di esami di screening oncologici non effettuati nei primi 9 mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a causa della pandemia. Per spiegare questi numeri, emersi dall’analisi dell’Osservatorio Nazionale Screening, non basta pensare solo all’iniziale sospensione delle prestazioni ospedaliere in piena emergenza, ma un ruolo chiave è stato giocato dalla minore adesione dei cittadini ai programmi di controllo per paura del contagio, con un cittadino su cinque (il 20%) che non ha risposto agli inviti a sottoporsi ai test.