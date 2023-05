Terapia del dolore a Verona, un aiuto per le sofferenze croniche dei malati oncologici e non solo

Il reparto di Terapia del dolore di Verona copre un bacino di utenza di due milioni di persone, dal momento che si tratta di uno dei due centri regionali cui si rivolgono i veneti (l'altro si trova a Treviso). L’Unità scaligera è centro hub regionale e punto di riferimento per la XXII “Giornata nazione del sollievo”, celebratasi domenica 28 maggio.

La struttura veronese si occupa delle terapie per il dolore cronico oncologico ma anche per pazienti con dolore cronico non oncologico, quindi tutte le patologie comuni come mal di schiena, dolori articolari, mal di testa. Inoltre, vengono trattate a Borgo Roma anche patologie dolorose che, spesso, non trovano riscontro in altri centri come la Fibromialgia. L’altra specializzazione, attiva fin dagli ’70 quando è nato il Centro, è quella della chirurgia del dolore con il posizionamento di neurostimolatori. L’ultima frontiera della importante attività di ricerca condotta dal professor Vittorio Schweiger riguarda l’innovativo trattamento dell’emicrania con anticorpi monoclonali, che va utilizzata in specifici casi.

«Attualmente facciamo circa 7 mila visite ambulatoriali all’anno, tra visite e controlli - spiega il professor Schweiger -. Una attività molto importante, siamo uno dei centri che lavora di più a livello nazionale. Facciamo anche una attività di sorveglianza delle problematiche di dolore all’Interno dell’Azienda ospedaliera. Siamo il Centro di riferimento per la prescrizione degli anticorpi monoclonali per l’emicrania, che è una delle più recenti innovazioni in ambito terapeutico per la forma molto debilitante di cefalea. Questa terapia è forse la più grande novità che sia stata introdotta nella terapia del dolore negli ultimi anni».

«Fin dagli anni ’70 – continua Schweiger -, il Centro si è occupato di terapie invasive e terapie lesive molto avanzate nel trattamento del dolore. Attualmente siamo il centro più importante a livello nazionale per il posizionamento dei neurostimolatori e abbiamo a disposizione praticamente tutto il materiale presente e disponibile sul mercato con cui possiamo trattare le più diverse forme di dolore cronico».

Tutte le attività

CENTRO HUB REGIONALE - Il Centro di Verona è stato selezionato insieme a quello di Treviso quale Centro HUB di Terapia del Dolore della Regione Veneto. È una struttura preposta ad erogare interventi diagnostici e terapeutici ad alta complessità (farmacologici, chirurgici, psicologici variamente integrati) finalizzati alla riduzione del dolore e delle disabilità delle persone con dolore, in regime ambulatoriale e di ricovero.

CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER L'IMPIANTO DI NEUROSTIMOLATORI IN PAZIENTI AFFETTI DA EMICRANIA CRONICA REFRATTARIA - In questo ambito la UO di Terapia del Dolore ha in capo la gestione su tutto il percorso assistenziale, a partire dalla selezione dei pazienti fino al monitoraggio e alla gestione post impianto.

CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA DIAGNOSI, IL TRATTAMENTO E LA RICERCA SULLA FIBROMIALGIA - L’attività si svolge attraverso valutazioni ambulatoriali nelle quali la fibromialgia viene diagnosticata utilizzando i criteri più recentemente accettati dalla comunità scientifica internazionale. Una volta posta la diagnosi, ai pazienti vengono proposti trattamenti individualizzati di tipo farmacologico, non farmacologico e complementare, con una visione multidisciplinare che coinvolge altre figure professionali (fisiatri, reumatologi, neurologi e psicologi clinici). Dal 2011 ad oggi, sono stati valutati circa 800 pazienti fibromialgici, provenienti soprattutto dal Veneto ma anche da altre regioni italiane. Sono state avviate collaborazioni multidisciplinari con altri centri di ricerca, sia nazionali che internazionali, finalizzati alla valutazione di diversi aspetti della fibromialgia. La collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona ha consentito di evidenziare pattern specifici nell’assetto immaginativo-corporeo dei pazienti fibromialgici mediante l’utilizzo della realtà virtuale. Un altro progetto di ricerca, sempre con la stessa collaborazione, sta indagando gli aspetti terapeutici del tocco antalgico virtuale nella fibromialgia (progetto TOUCH). Il Centro di Verona ha partecipato alla formulazione delle linee guida diagnostiche e terapeutiche europee.

CENTRO PRESCRITTORE DI ANTICORPI MONOCLONALI PER L'EMICRANIA - Dal 2020, il Centro di Terapia del Dolore è coordinatore delle UOC dell’AOUI per la prescrizione di anticorpi monoclonali per la profilassi dell’emicrania. Attualmente tratta circa 250 pazienti con questa cura innovativa.

Inoltre i medici e gli infermieri dell’UOC effettuano attività formativa nell’ambito della Terapia del Dolore per le rispettive competenze nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Infermieristica, Odontoiatria, Igiene Dentale, oltre al Master di Cure Palliative.