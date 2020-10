Tamponi, prenotazioni online e App "saltacode" anche a Malcesine e Marzana

L’Ulss 9 Scaligera informa che l’app "saltacode" per la prenotazione dei tamponi rapidi per studenti e personale scolastico, accessibile dal sito dell’azienda socio sanitaria, è da oggi attiva anche per i punti tampone allestiti presso gli ospedali di Malcesine e di Marzana.

I punti tampone attivi in provincia di Verona sono:

Fiera di Verona, Padiglione 10 (Ingresso E), da lunedì a sabato, dalle 8 alle 10.

Centro Polifunzionale di Bussolengo, via Dalla Chiesa; da lunedì a venerdì, dalle 8. alle 10.

Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, Piano Terra, Aula 1; da lunedì a venerdì, dalle 8. alle 10.

Ospedale Mater Salutis di Legnago, accesso dal lato del Pronto Soccorso; da lunedì a venerdì, dalle 8. alle 10.

Ospedale di Malcesine, sala riunioni vicino al Punto di Primo Intervento; da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 17, sabato dalle 8 alle 14.

Ospedale di Marzana, presso la portineria; lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 13 alle 19; martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 15.

C.S.P. di Isola della Scala; lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 15; martedì, giovedì e sabato dalle ore 13 alle 19.

Centro Sanitario Polifunzionale di Caprino Veronese; lunedì, mercoledì e venerdì ore 11-14.

(L’accesso al punto tamponi di Caprino Veronese attualmente è diretto e non necessita prenotazione). A Verona è inoltre attivo il punto tamponi dell’Ospedale di Borgo Trento (Padiglione 11). Sul sito dell’Azienda Ospedaliera sono disponibili tutte le informazioni utili e il link per le prenotazioni.