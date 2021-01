Nell'era di Covid-19 è sparita l'influenza. La conferma dai tamponi multiplex di Negrar

L’autunno-inverno 2020-2021 saranno ricordati come un’anomalia per quanto riguarda l’influenza, che per ora è sostanzialmente assente. A confermarlo sono anche i tamponi multiplex che l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria dallo scorso 4 novembre effettua sempre in caso di richiesta di test molecolari Covid-19. La metodologia diagnostica, infatti, non solo ricerca il virus Sars-CoV-2, responsabile della patologia Covid-19, ma anche quello dell’influenza A e B, e il virus RSV di tipo A e B, meglio noto come il virus respiratorio sinciziale che provoca la bronchiolite e la polmonite nei bambini.

Su circa 18.000 tamponi naso-faringei processati nel Laboratorio di Microbiologia del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali dal mese di novembre 2020 ad oggi, per la ricerca contemporanea dei tre virus, nessuno ha dato esito positivo al virus dell’influenza né tanto meno all’RSV. «Un’anomalia frutto di una combinazione virtuosa tra la maggiore richiesta della popolazione del vaccino contro l’influenza e le misure adottate per il contenimento del virus Sars-CoV-2», sottolinea il dottor Federico Gobbi, infettivologo del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali. «Entrambi i virus sono a trasmissione respiratoria, la netta diminuzione dei casi di influenza ci dimostra ancora una volta l’importanza di mantenere il distanziamento, di indossare la mascherina e del lavaggio frequente delle mani. In modo particolare in questo momento in cui la pressione sugli ospedali sta diminuendo. Finché non sarà vaccinata un'alta percentuale di popolazione, non rispettare le misure di contenimento significa dare nuovo vigore alla diffusione del virus, come è accaduto dopo l’estate».

Intanto prosegue l’attività diagnostica Covid, con i tamponi molecolari e antigenici in modalità drive-in presso il piano terra del parcheggio di via Salgari. Dall’inizio della pandemia alla fine dello scorso anno, il Laboratorio di Microbiologia del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali ha processato oltre 90mila tamponi. Attualmente la media giornaliera è di 500 al giorno e il numero comprende le richieste esterne, ma anche gli accessi al Pronto Soccorso, i test riservati ai pazienti che devono subire un intervento, e il supporto agli altri Laboratori dell’Ulss 9. Il referto viene consegnato dopo 24-48 ore dalla raccolta del campione. Ai molecolari si aggiungo gli antigenici, circa 400 al giorno, con referto dopo 15 minuti. Per prenotazioni con impegnativa del medico o a pagamento: www.sacrocuore.it bottone “Prelievo senza coda” oppure 045.6013081. Per le aziende solo telefonicamente al numero 045.6013070.

