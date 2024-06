Ipertensione, ne soffre un veronese su cinque. Ma molti la trascurano

È stato un lavoro impegnativo che è durato diversi mesi e che ha coinvolto il reparto di medicina interna C di Borgo Roma, 150 medici di base e 228.406 veronesi. Lo studio osservazionale sull'ipertensione nell'età adulta ha però prodotto uno spaccato autentico di come la pressione alta faccia ammalare nella nostra provincia. E visto l’alto valore statistico, lo studio coordinato dal direttore del reparto Pietro Minuz è stato presentato in anteprima al congresso di Berlino "Hypertension and Cardiovascular Protection", organizzato dalla Società europea dell'ipertensione arteriosa.

Per la prima volta, Aoui e medici di medicina generale, coordinati dal dottor Giulio Rigon, hanno collaborato in maniera stretta per arrivare ad un obiettivo comune di salute pubblica. Obiettivo che in questo caso è ancora più rilevante dal momento che l’ipertensione arteriosa è la principale causa di morte cardiovascolare e una delle malattie croniche più diffuse al mondo. E il risultato è «Ipertensione non controllata e ipertensione resistente: prevalenza, comorbidità e farmaci prescritti in 228.406 adulti residenti in aree urbane. Uno studio osservazionale di popolazione». S'intitola infatti così il lavoro che ha raccolto le informazioni relative alla diagnosi di ipertensione, ai farmaci utilizzati nella cura e alle condizioni di malattia presenti in circa un terzo della popolazione adulta della provincia di Verona. Informazioni che sono state anonimizzate all’origine e si riferiscono agli anni scorsi per garantire la completa riservatezza.

Oltre al professor Minuz e al dottor Rigon, alla ricerca hanno partecipato: Cristiana Fava, Simone Romano, Andrea Sartorio, Martina Albrigi. Lo studio epidemiologico ha mostrato che il 19% del campione, quindi 43.526 veronesi, è affetto da ipertensione arteriosa. Un dato in linea con la tendenza nazionale, anche nella distribuzione fra i sessi. Questa malattia colpisce maggiormente il sesso femminile, ma è più presente negli uomini sotto i 50 anni mentre nelle donne è più frequente sopra i 65 anni. I pazienti più giovani, che meno frequentemente presentano altre patologie, e quelli con un minore numero di farmaci hanno una maggiore percentuale di ipertensione non controllata. È stato rilevato infatti che quasi il 40% della popolazione di ipertesi (16.577 pazienti), non ha monitorato la propria pressione arteriosa nei due anni precedenti. Ciò rende impossibile sapere se tale fetta di popolazione abbia realmente raggiunto gli obiettivi di cura previsti. Ad aggravare il quadro, si è visto che circa la metà dei pazienti che eseguivano periodicamente una misurazione della pressione arteriosa presentano valori superiori a quelli raccomandati.

Molti casi permangono infine non diagnosticati e di conseguenza non trattati per svariate ragioni: bassa consapevolezza individuale dell’importanza della misurazione regolare della pressione arteriosa; talvolta la rilevazione di elevati valori pressori viene imputata a circostanze occasionali o momentanee; la pressione arteriosa viene misurata in modo individuale senza che i valori rilevati siano comunicati al proprio medico di base o a medici specialisti. La sottostima nella diagnosi di ipertensione arteriosa non è tuttavia il solo problema rilevato dallo studio epidemiologico. Anche la mancata aderenza alla terapia (che spesso viene abbandonata), la mancata attenzione alla misurazione periodica e il mancato follow up con il medico curante possono rappresentare elementi di rischio per il paziente che sottovaluta la patologia.

«La diagnosi di ipertensione rimane ancora una sfida da vincere - ha commentato Minuz - I risultati dello studio dimostrano come sia ancora molto bassa nella popolazione adulta la consapevolezza sull’importanza della misurazione pressoria. E, nel momento in cui si pone la diagnosi di ipertensione arteriosa, è necessaria una collaborazione ed un controllo periodico presso il proprio medico di medicina generale o presso specialisti. L’imponente studio che abbiamo condotto ci dà però uno strumento in più di azione, innanzitutto per la proficua e nuova rete che si è instaurata con i colleghi di base e dal punto di vista scientifico perché aver analizzato un terzo della popolazione veronese ci dà un quadro chiaro nel quale muovere le nostre azioni».

«La sinergia tra ateneo, Aoui e i medici di medicina generale di Verona si rivela, ancora una volta, la strategia vincente per trovare soluzioni adeguate per la salute pubblica, a partire da quella della nostra comunità - ha aggiunto il rettore dell'università Pierfrancesco Nocini - Grazie all’indagine abbiamo potuto restituire alle cittadine e ai cittadini uno spaccato della salute dei veronesi da cui tratteggiare linee di intervento mirate per migliorare il loro stato di salute, quindi, la qualità della loro vita. Allo stesso tempo, abbiamo condiviso dati, metodiche e le nuove conoscenze acquisite con questo studio con la comunità scientifica internazionale con l’obiettivo di ampliarne il raggio di azione e gli effetti positivi».

«Oltre all’importanza che ricopre dal punto di vista epidemiologico, fornendo dati che potranno contribuire al miglioramento dell’assistenza alla popolazione, questo studio conferma il valore della ricerca che nasce dalla collaborazione tra università e territorio - ha commentato il dottor Carlo Rugiu, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Verona - Una interazione nella quale crediamo con forza e abbiamo sempre incoraggiato, ritenendo la cooperazione il fondamentale punto di partenza per rafforzare l’intero percorso di cura, dalla prevenzione al trattamento».