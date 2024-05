Ulss 9 Scaligera apre nella Bassa due sportelli dedicati all'assistenza a domicilio

Attivato nel territorio del Distretto 3 Pianura Veronese, da parte dell’Ulss 9 Scaligera, il servizio di "Sportello per l’Assistenza Familiare", sostenuto dai 25 Comuni del territorio.

Lo sportello è un servizio gratuito rivolto a famiglie che cercano un assistente familiare (badante) per persone non autonome, anziani o disabili, e a coloro che intendono svolgere attività lavorativa nell’ambito dell’assistenza a domicilio.

Il servizio aiuta le famiglie a individuare l’assistente familiare adeguato a rispondere alle necessità, garantendo sostegno nel tempo per eventuali criticità e un offre un percorso formativo agli aspiranti assistenti famigliari.

Gli sportelli per l’assistenza familiare, gestiti dalla cooperativa sociale “Energie Sociali”, si trovano ad Angiari e Bovolone, con apertura bisettimanale, nei seguenti orari: