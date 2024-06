Sportelli per l'assistenza familiare: aiutate oltre 900 famiglie nell'ovest veronese

Anche nel 2024 il Comitato dei Sindaci del Distretto 4 - Ovest Veronese continua a sostenere l’attività degli Sportelli per l’Assistenza Familiare, a supporto alla domiciliarità delle persone in condizioni di fragilità e non autosufficienza. «Lo Sportello - spiegano dall'Ulss 9 Scaligera - è un servizio gratuito rivolto alle famiglie che cercano un assistente familiare (badante) per la cura e assistenza a domicilio di persone non autonome, anziani o disabili, che necessitano di informazioni chiare rispetto al lavoro di assistenza e ai servizi attivabili presenti sul territorio. Offre inoltre un accompagnamento alle persone in cerca di occupazione interessate a svolgere il lavoro di cura».

In particolare il Servizio aiuta le famiglie a individuare l’assistente familiare adeguato a rispondere alle specifiche situazioni e necessità di cura, e ad affrontare nel tempo eventuali difficoltà attraverso un monitoraggio costante delle singole situazioni. Gli Sportelli lavorano in rete e in collaborazione con i Servizi sociosanitari presenti sul territorio per garantire un’efficace risposta ai bisogni delle persone in condizioni di fragilità e non autosufficienza. Sostiene inoltre gli assistenti famigliari in un progressivo rafforzamento delle competenze, offrendo la possibilità di partecipare a percorsi formativi.

Nel territorio del Distretto 4 - Ovest Veronese, gli Sportelli per l’Assistenza Familiare sono una presenza consolidata e sono diventati per molte famiglie, un punto di riferimento nella ricerca di personale privato dedicato alla cura e assistenza a domicilio di persone in condizioni di fragilità e non autosufficienza. «Ogni anno, - riferiscono dall'Ulss 9 - nel Distretto 4 il Servizio risponde in media alle richieste di circa 900 famiglie attraverso colloqui in presenza e telefonici, invio ai servizi del territorio, accompagnamento e sostegno nell’analisi delle necessità e nell’organizzazione dell’attività di assistenza, monitoraggio nel tempo rispetto all’andamento della relazione di cura e allo stato di benessere della persona assistita, mediazione e negoziazione di eventuali conflitti. Raccoglie inoltre in media 150 candidature all’anno di assistenti familiari disponibili al lavoro di cura valutandone le competenze, le esperienze assistenziali e le attitudini».

Gli Sportelli per l’Assistenza Familiare del Distretto 4 - Ovest Veronese sono gestiti in coprogettazione dal Consorzio Solco Verona e sono presenti in quattro sedi, messe a disposizione dalle amministrazioni comunali, nei seguenti giorni e orari:

Bussolengo

Lunedi dalle ore 14 alle 17 e mercoledì dalle ore 9 alle 13

Tel: 348 9942463 ; email: sportellobadanti.aulss9@solcoverona.it

San Pietro in Cariano

Lunedi dalle ore 15 alle 19 e mercoledi dalle ore 9 alle 12

Tel: 342 6045112 ; email: sportellobadanti.aulss9@solcoverona.it

Garda

Giovedì dalle ore 9 alle 13

Tel: 324 8168113 ; email: sportellobadanti.aulss9@solcoverona.it

Villafranca