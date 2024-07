"Al sole in sicurezza", la campagna di Airc e Federfarma per la protezione della pelle

"Al sole in sicurezza" è la campagna informativa lanciata da AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, e Federfarma sulle abitudini e sui comportamenti corretti da adottare per ridurre il rischio di cancro della pelle. Nel materiale divulgativo a disposizione nelle farmacie, AIRC offre gli strumenti per l’individuazione del proprio fototipo - 6 in tutto a partire dai capelli biondo-rossi con pelle chiara ai capelli scuri con carnagione scura - in rapporto ai quali vengono fornite le specifiche informazioni sulle diverse reazioni all’esposizione solare e l’adeguato fattore di protezione.

Alcuni consigli AIRC

“Prima di usare la crema controlla la data di scadenza del prodotto. Se la crema era già aperta, verifica se è ancora valida (in genere è efficace fino ai 9-12 mesi dall’apertura). Rimetti la crema ogni 2 ore e dopo ogni evento che può rimuoverla, come un bagno o un’attività che fa sudare”.

«L’adesione al progetto costituisce un atto concreto di responsabilità sociale per diffondere la cultura della prevenzione che nel caso della protezione solare è rivolta al 100% della popolazione con esigenze, però, molto diverse da soggetto a soggetto a seconda del fototipo, della condizione della pelle e dell’età – sottolinea Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona -. AIRC punta sulle farmacie territoriali per la massima divulgazione delle informazioni sanitarie che arrivano quindi alla popolazione in maniera semplice ed efficace grazie al contatto quotidiano tra i cittadini e il farmacista, in grado con grazie alla sua preparazione di offrire un qualificato servizio professionale e personalizzato. Le protezioni solari vanno scelte con attenzione considerando anche la loro deperibilità come giustamente sottolinea AIRC».