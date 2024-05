Servizio medico distrettuale: dal 2 maggio nuove sedi a Cerea e Casaleone

L'Ulss 9 Scaligera ha comunicato che da giovedì 2 maggio, il Servizio Medico Distrettuale del Distretto 3 - Pianura Veronese, rivolto ai cittadini senza medico di medicina generale, sarà oggetto di una riorganizzazione con l’attivazione di ambulatori nei Comuni di Cerea e Casaleone. Il tutto, viene precisato in una nota, per «supplire al pensionamento di tre medici di medicina generale».

L’ambulatorio di Cerea sarà ubicato all’interno della Medicina di Gruppo Integrata di via Oberdan 10, aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì, mentre quello di Casaleone sarà attivato in via Vittorio Veneto 93, aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. La strutturazione delle attività sarà la stessa in entrambi gli ambulatori:

Dalle ore 9 alle 11, accesso telefonico contattando lo 045 6106373

Dalle ore 11 alle 14, accesso libero

Dalle 14 alle 15, smaltimento degli accessi liberi

Dalle 15 alle 19, attività su programmazione, ambulatoriale e domiciliare

Qualora l’organizzazione predisposta si rivelasse insufficiente a soddisfare i bisogni della popolazione, l’azienda Ulss 9 Scaligera ha fatto sapere che «valuterà opportune azioni per integrare il servizio offerto». Contestualmente, anche il Servizio Medico Distrettuale a Sorgà, Nogara e Sanguinetto vedrà una rimodulazione dell’offerta: la sede di Sorgà sarà aperta lunedì, mercoledì e venerdì, quelle di Nogara e Sanguinetto il martedì e giovedì, con gli stessi orari di attività di Cerea e Casaleone.

Di seguito riportiamo la tabella riassuntiva con i nuovi giorni di apertura e orari di accesso: