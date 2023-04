Due nuove sedi del Servizio Medico Distrettuale in provincia per i cittadini senza medico di base

L'Ulss 9 Scaligera ha comunicato che, in collaborazione con le amministrazioni comunali, a partire da giovedì 13 aprile il Servizio Medico Distrettuale verrà potenziato grazie a due nuove sedi nel Distretto 4 - Ovest Veronese, a Vigasio e a Valeggio sul Mincio, riservate ai cittadini al momento sprovvisti del medico di medicina generale.

Per il territorio di Vigasio la sede è nella frazione di Forette, in via Custoza, nei locali adiacenti alla farmacia. Per Valeggio sul Mincio, la sede scelta è nei locali della Guardia Medica notturna, in via Santa Maria Crocefissa di Rosa, presso il Centro Sanitario Polifunzionale.

Il servizio, in entrambi in nuovi Centri, seguirà gli orari consueti:

dalle ore 09 alle ore 11 appuntamenti/comunicazioni telefoniche;

dalle ore 11 alle ore 13 libero accesso;

dalle ore 13 alle ore 15 visite ambulatoriali su appuntamento;

dalle ore 15 alle ore 19 visite domiciliari.

I giorni di servizio sono i seguenti: lunedì, martedì, giovedì e venerdì

Il Servizio Medico Distrettuale è un progetto attivato dall’Ulss 9 Scaligera per garantire l’assistenza primaria ai cittadini rimasti privi del medico di medicina generale, pensato come una misura straordinaria e temporanea per rispondere ai bisogni di quella parte di popolazione che al momento non riesce a trovare la disponibilità di un medico.

Il Servizio Medico Distrettuale garantirà tutte quelle prestazioni di assistenza primaria generalmente fornite dal medico di base (prescrizioni di farmaci, prestazioni strumentali e specialistiche, certificazioni, visite ambulatoriali e a domicilio). L'accesso all'ambulatorio è primariamente strutturato su prenotazione, prevedendo fasce orarie di contatto telefonico per fissare l'appuntamento.