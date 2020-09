Screening Covid-19 per personale scolastico: sedute straordinarie al C.P. di Bussolengo

In risposta all’adesione del personale scolastico della Provincia di Verona alla campagna di screening per il Covid 19, per ampliare ulteriormente l’offerta, sabato 5 e domenica 6 settembre l’Ulss 9 Scaligera organizza sedute straordinarie nella sede Polifunzionale di Bussolengo (via Carlo Alberto Dalla Chiesa), con orario 14-18. L’accesso è libero, ma è richiesta la tessera sanitaria.

L’iniziativa verrà ripetuta anche il prossimo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 settembre. Lo screening è su base volontaria e viene effettuato tramite test sierologico “pungi dito” dai medici di medicina generale del territorio o, in caso di indisponibilità del medico, dall’Azienda Ulss 9 e dall’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona presso le seguenti sedi, ad accesso libero: