Scarlattina in Veneto, 1506 casi in 4 mesi. Baldin: «Garantire approvvigionamento di amoxicillina»

In Italia, come in tutta Europa, è stato evidenziato un aumento dei casi di scarlattina a partire da gennaio 2023, soprattutto nei bambini e ragazzi di età inferiore a 15 anni.

Negli ultimi anni la limitazione delle aggregazioni sociali hanno limitato il numero di casi, ma con il ritorno alla normalità della vita sociale nel corso del 2022 e del 2023 si sta assistendo ad un aumento della casistica, in linea a valori simili a quelli riscontrati comunque durante alcuni anni pre-pandemici.

In particolare, nel Veneto, nei primi quattro mesi del 2023 si sono registrati 1506 casi, un numero significativamente più alto rispetto alla media del periodo 2017-2019. Il picco di segnalazione si è verificato nel mese di marzo (617 casi) e nel mese di aprile il dato risulta già in discesa con 317 casi.

La Circolare del Ministero della Salute n.11710 (scarica la circolare) stabilisce che «per i casi di scarlattina è prevista la misura dell'isolamento del soggetto malato per 48 ore dall'inizio di adeguata terapia antibiotica».

«La diffusione di infezioni da streptococco sta provocando un’impennata dei casi di scarlattina, in particolare tra la popolazione under 15. Dopo i 1.506 casi registrati tra gennaio e aprile, che confermano l'allarme lanciato già a dicembre dal ministero della Salute, desta particolare preoccupazione la criticità denunciata da pediatri e farmacisti, costretti a curare i pazienti con antibiotici ad ampio spettro perché l'amoxicillina e i suoi equivalenti non sarebbero disponibili sul mercato. Ho chiesto alla Regione di intervenire con urgenza, prima che sia troppo tardi», ha detto Erika Baldin, capogruppo in Consiglio regionale del MoVimento 5 Stelle, la quale ha depositato un'interrogazione a risposta immediata, chiedendo alla Giunta regionale «quali azioni intende porre in essere».

«Serve garantire un approvvigionamento straordinario di amoxicillina o equivalenti, se necessario anche con un intervento diretto da parte della Regione», aggiunge Baldin, componente della commissione Sanità dell'assemblea di Palazzo Ferro Fini. «Va tutelata la popolazione più fragile, come bambini e anziani. Gli esperti ci mettono in guardia rispetto ai rischi connessi all'utilizzo di antibiotici ad ampio spettro, che possono indurre antibioticoresistenza: un allarme che non può essere ignorato», ha concluso.