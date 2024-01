Fondazione Airc, oltre un milione di euro per sostenere le ricerche contro il cancro di UniVR

Anche quest’anno Fondazione Airc ha stanziato fondi per progetti e borse di studio dell’università di Verona destinati alla ricerca oncologica.

Sono 11 le ricercatrici e i ricercatori dell’ateneo i cui progetti sono stati selezionati per un finanziamento complessivo di circa 1 milione e 150 mila euro nel 2024. Si tratta di Aldo Scarpa docente di anatomia patologica e direttore del dipartimento di Diagnostica e sanità pubblica, Stefano Ugel docente di Immunologia, Marco Antonio Cassatella docenti di Patologia generale, Vincenzo Corbo, docente di Scienze tecniche di medicina di laboratorio, la docente di Fisica applicata Pasquina Marzola, Davide Melisi docente di Oncologia medica, Anna Savoia docente di Genetica medica, Alessandra Fiore, ricercatrice a tempo determinato in Biochimica, Lisa Veghini borsista in Scienze tecniche di medicina di laboratorio, Elena Fiorini borsista in Scienze tecniche di medicina di laboratorio e Francesca Zacchi dottoranda in Infiammazione, immunità e cancro.

La Fondazione Airc, inoltre, sabato 27 gennaio ha promosso l'iniziativa Le arance della salute, una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la ricerca e imparare a adottare abitudini sane.