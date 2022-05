Open day e visite gratuite per i reparti di reumatologia negli ospedali di Villafranca e San Bonifacio

Le Reumatologie degli ospedali di Villafranca di Verona e San Bonifacio aderiscono all’(H)-Open Day di Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), in programma mercoledì 25 maggio 2022. Una giornata di servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, un’esperienza comune e per questo spesso banalizzata e sottovalutata. Nella maggior parte dei casi il mal di schiena è riconducibile a cause di natura meccanica, ma può essere anche espressione di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni.

L’equipe di Reumatologia dell’ospedale Magalini di Villafranca, organizza visite reumatologiche gratuite, in programma dalle ore 15 alle ore 17. È obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 045 6338143, lunedì 23 e martedì 24 maggio, dalle ore 10 alle ore 12. La Reumatologia dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, invece, organizza un incontro virtuale aperto alla popolazione dal titolo "Il tuo mal di schiena non di dà tregua?". La diretta streaming sarà trasmessa sulla pagina Facebook dell’ULSS 9 Scaligera, dalle ore 17 alle 18.

Gli ospedali dell’Ulss 9 hanno il riconoscimento dei Bollini Rosa, che vengono assegnati alle strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Reumatologia (SIR) e dell’associazione Reumatologhe Donne (ReDo) e del contributo non condizionante di Novartis. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dei Bollini rosa.