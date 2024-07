Punture e morsi d'animale pericolosi: quando rivolgersi al Centro AntiVeleni di Aoui

L’estate è la stagione in cui si vive di più all’aria aperta, dove si possono trovare animali pericolosi per la salute dell’uomo. Il Centro AntiVeleni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con sede a Borgo Trento vicino al Pronto soccorso e aperto tutti i giorni H24, è il punto di riferimento dedicato per il trattamento di punture o morsi velenosi che richiedano l’intervento di medici specialisti.

Ecco quando viene consigliato rivolgersi al Centro AntiVeleni.

URGENTISSIMO - I soggetti allergici agli imenotteri (api, vespe, calabroni...) sono sicuramente le persone più a rischio di sviluppare reazioni se non shock anafilattico. Non c’è nessun modo a priori per conoscere se si è allergici, se non con la prima puntura. Le reazioni che segnalano l’allergia alla puntura dell’insetto sono: edema (gonfiore) alle labbra e alla lingua come pure difficoltà respiratorie. In questo caso i soggetti richiedono un trattamento medico in urgenza e il consiglio è sempre quello di non sottovalutare la questione e contattare il 118 nel più breve tempo possibile. Chi invece non è allergico e sviluppa una semplice reazione cutanea nel sito di puntura, accompagnata da prurito e gonfiore della zona interessata, non ha bisogno di rivolgersi ai sanitari.

URGENTE - In caso di morso di vipera il veleno agisce lentamente e c’è tempo di recarsi presso l’ospedale più vicino per una visita e degli esami di controllo. Se si è stati morsi, è necessario restare calmi ed evitare tutti quei trattamenti “fai da te” come succhiare la ferita, inciderla o applicare lacci emostatici. In generale, vale sempre il consiglio di prevenire un possibile morso utilizzando pantaloni lunghi e calzettoni e di stare attenti ai cespugli o alle zone ombreggiate dove potrebbe esserci potenzialmente la tana dell’animale.

NON URGENTE - Se si viene morsi da una zecca, il consiglio è di toglierla subito con movimenti rotatori evitando di strapparla con forza. Nel caso in cui, dopo il morso compaia un alone rosso a forma di bersaglio, serve una terapia antibiotica mirata che deve essere prescritta dal proprio Curante o dopo consiglio del Tossicologo o dell’Infettivologo.

ALTRE INFORMAZIONI - Il pericolo si può anche raccogliere come nel caso dei funghi, dove una semplice svista può essere fatale. È sempre bene far controllare da un micologo certificato ciò che si raccoglie. Anche il contatto con meduse e tracine può portare a reazioni cutanee locali molto dolorose, che possono comunque richiedere una valutazione medica e della terapia mirata.

IL CENTRO ANTIVELENI - L’Usd Centro AntiVeleni è diretta dal dottor Giorgio Ricci e l’equipe è formata dalla dottoressa Matilde Bacchion, dalla dottoressa Lucia Drezza e dal dottor Lorenzo Losso.

«Il nostro Centro è punto di riferimento per l’intero territorio nazionale con un servizio H24, 7 giorni su 7 - ha spiegato il dottor Ricci -. I rischi della stagione estiva sono numerosi, ma altrettanto importante è il comportamento informato e responsabile delle persone. Il nostro Centro dispone di antidoti per ogni evenienza e svolge una ampia attività formativa per sanitari e divulgativa per la popolazione».