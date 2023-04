Apre a Soave un nuovo Punto Prelievo rivolto alle persone fragili

I cittadini di Soave e dei territori vicini hanno a disposizione una nuova struttura per effettuare il prelievo di sangue su prenotazione. Dal 14 aprile infatti è operativo il Punto Prelievo del Comune di Soave, allestito al piano terra del Centro Servizi San Giovanni Battista, gestito dalla Fondazione Oasi, con ingresso da via Mirco Mere 2.

Il servizio è rivolto alle persone fragili e è gestito da Volontari del Centro servizi alla persona San Lorenzo ODV di Soave: si tratta di personale sanitario in pensione in possesso delle professionalità richieste dall’Ulss 9 Scaligera, e precisamente infermieri e medici iscritti ai rispettivi ordini professionali e personale amministrativo.

I volontari presteranno servizio con le seguenti modalità:

ogni mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10 sarà possibile effettuare la prenotazione delle analisi presso il Punto Sociale del Comune di Soave, in via Giulio Camuzzoni n. 8 Soave;

ogni venerdì dalle ore 7.30 alle ore 9.30 verranno eseguiti i prelievi a quanti si presenteranno presso il Centro Servizi San Giovanni Battista di Via Mirco Solero n. 2 in possesso della preventiva prenotazione, effettuata il mercoledì precedente.

«Si tratta della conclusione che ci ha visti impegnati fin dai primissimi giorni del nostro mandato amministrativo - ha detto il sindaco di Soave, Matteo Pressi -. Durante la campagna elettorale dello scorso giugno, infatti, abbiamo raccolto l’esigenza, particolarmente sentita dalla cittadinanza soavese, di attivare sul territorio un punto prelievo. Grazie alla collaborazione ricevuta e agli sforzi profusi, siamo riusciti a raggiungere il primo traguardo lo scorso 17 febbraio con il decreto dirigenziale di Azienda Zero, il numero 34. Il Comune di Soave è stato, infatti, autorizzato all’esercizio del punto prelievo per persone fragili assieme ad altri 14 della provincia di Verona. Grazie a ciò, è stato possibile convenzionarci con l’Ulss 9 Scaligera per la gestione del servizio: in soli 10 mesi dall’inizio del mandato possiamo attivare il punto prelievo in collaborazione con il Centro servizi San Giovanni Battista e il Centro servizi alla persona San Lorenzo di Soave. Si tratta di un risultato record, frutto dell’impegno, della determinazione di questa Amministrazione e della sua capacità di creare rete e sinergie con le diverse realtà interessate. Un ringraziamento particolare, che mi sento di esprimere a nome dell’intera cittadinanza soavese, va, quindi, a: il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, il dottor Pietro Girardi, per l’attenzione e la disponibilità manifestata; la direttrice del Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, la dottoressa Novella Scattolo, che, con la sua equipe, ci ha seguiti nell’iter propedeutico all’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio; la struttura che ospita il punto prelievo, al Centro Servizi San Giovanni Battista di Soave, nelle persone della sua presidente, la dottoressa Maria Mastella, e la direttrice, la dottoressa Sara Rina Dalla Riva, hanno accolto prontamente la richiesta di collaborazione presentata dall’assessore alle Politiche Sociali, Regina Minchio; i volontari del Centro servizi alla persona San Lorenzo di Soave, che, con il loro presidente, Lorenzo Guadin, hanno aderito all’iniziativa mettendo a disposizione con entusiasmo, fin da subito, le proprie professionalità e la propria disponibilità nel seguire i necessari corsi di aggiornamento; l’assessore alle Politiche Sociali, Regina Minchio, che ha collaborato con me nel seguire l’iter burocratico e gli uffici comunali che, a vario titolo, hanno collaborato e contribuito fattivamente al raggiungimento di questo importante traguardo per la cittadinanza soavese».

Regina Minchio, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Soave, ha poi aggiunto: «A giugno 2022 ho ricevuto la nomina ad assessore del Comune di Soave, con delega alle politiche sociali, e ho fatta mia fin da subito la richiesta della cittadinanza di attivare il punto prelievo. Sono partita da zero, ma con la collaborazione del sindaco, degli uffici e delle diverse realtà, con cui mi sono rapportata quasi quotidianamente, ci siamo adoperati per raggiungere l’obiettivo, acquistando quanto necessario, dagli arredi alle strutture infermieristiche necessarie, predisponendo la modulistica e le relazioni richieste dall’Azienda sanitaria, e quanto altro si è reso necessario. Sono stati 10 mesi di lavoro intenso, ma devo dire che la collaborazione e la sensibilità dimostrata da quanti ho incontrato e interpellato è stata davvero encomiabile. Mi piace sottolineare alcune delle caratteristiche del punto prelievo del Comune di Soave: è un servizio rivolto a coloro che hanno compiuto più di 65 anni, esenti da ticket per patologia oppure con fragilità sociale, oppure a coloro che siano pazienti, ancorché senza limiti di età, ma con il riconoscimento della legge 104/1992 con gravità, sia del Comune di Soave sia dei Comuni limitrofi; è un servizio gestito da volontari che scelgono di mettere a disposizione la propria professionalità e il proprio tempo per la nostra comunità; è un servizio autorizzato dal sistema sanitario regionale e gestito in convenzione con l’Azienda sanitaria locale. Segno questo della particolare attenzione che questa Amministrazione ha voluto prestare nel dare risposta all’esigenza della cittadinanza mettendo a disposizione la miglior soluzione disponibile».