A Verona inaugurano i nuovi punti di ascolto per le persone affette da Alzheimer ed i loro familiari

Il Comune di Verona ha annunciato un nuovo progetto denominato "Punto di Ascolto Sociale", che intende «integrare la rete assistenziale esistente per offrire una migliore risposta ai bisogni espressi dalle persone ammalate e dalla loro famiglie e fornire informazioni utili e dati alle Istituzioni per favorire una migliore programmazione dei servizi erogati». Secondo quanto spiegato da Palazzo Barbieri, lo strumento principale del "Punto di Ascolto Sociale" è il contatto telefonico al numero 380 7780992 che sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Vi sono poi due punti dedicati alla consulenza in presenza, uno nella sede dall’Associazione Familiari Malati di Alzheimer Verona - O.D.V. (AFMA) di via Guglielmo Marconi 21/a e l’altro nel Centro d'Incontro a Parona in piazza Vittoria 10. Si tratta, chiarisce sempre il Comune in una nota, di «un risultato frutto di un grande ed importante lavoro di squadra realizzato in primis da AFMA in collaborazione con i Servizi sociali del Comune e l’Azienda Ulss 9 Scaligera». Il tutto nell’ottica di «sviluppare un’attività più efficace con i medici di Medicina Generale, i Centri per il Decadimento Cognitivo e Demenze (CDCD) e i Servizi sociali».

Ass. Luisa Ceni: «Un aiuto per ammalati e familiari»

I nuovi "Punti di Ascolto Sociale" sono stati presentati dall’assessora alla politiche sociali Luisa Ceni. Presenti il presidente AFMA Giorgio Pedron e la volontaria e referente del Punto di Ascolto Sociale Rosalba Quartulli, la responsabile UOS Centro Decadimento Cognitivo e Demenze dell’azienda Ulss 9 Scaligera Laura De Togni. Presenti inoltre anche la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze e Cristina Purgato, assistente sociale della direzione servizi sociali del Comune. L’assessora alla politiche sociali Luisa Ceni ha dichiarato: «Ascolto, sostegno, formazione e informazione. Tutti aspetti positivi che aiutano e danno una speranza non soltanto all’ammalato, ma anche a chi lo circonda. Persone di cui spesso ci si dimentica come i familiari, spaventati dalla realtà di fronte a cui sono posti senza sapere come affrontarla. Quello dato dall’Associazione AFMA è un piccolo ma importante segnale con il supporto medico di specialisti. Tutto ciò sarà possibile grazie a due punti di ascolto in presenza aperti e portati avanti da volontari, vicino alle famiglie, con grande professionalità».

In merito sono quindi intervenuti anche il presidente AFMA Giorgio Pedron e la referente del Punto di Ascolto Sociale Rosalba Quartulli: «Questo punto di ascolto si differenzia da quello classico per un’unione di intenti tra le associazioni e le entità territoriali. - ha detto Pedron - Malattie come l’Alzheimer sono definite "malattie sociali", che portano la famiglia stessa del paziente ad isolarsi e ammalarsi. L’intento dell’iniziativa è proprio quello di dare una continuità a questa forma di sostegno alle famiglie dei malati, che sempre più cercano un punto di riferimento. Un progetto che non vuole sostituirsi all’Ente pubblico, ma che dà un supporto in più con l’aiuto di servizi già esistenti. Principale obiettivo fornire un colloquio professionale, mirato anche alle analisi dei bisogni dei familiari e ad una corretta informazione, per cui ci avvaliamo del supporto degli assistenti sociali dell’Ulss 9 Scaligera e del Comune».

La responsabile UOS Centro Decadimento Cognitivo e Demenze dell’azienda Ulss 9 Scaligera, Laura De Togni, ha quindi parlato della propria esperienza professionale: «Da operatore diretto nei centri specializzati confermo quanto sia importante il valore di una presa in carico che non sia solo sanitaria, ma anche sociale e assistenziale. Questa iniziativa permette di creare rete all’interno del territorio. Il Comune è attivo con i suoi assistenti sociali, attenti alle esigenze dei nostri pazienti fragile e alle famiglie in difficoltà. Sono questi percorsi che necessitano di un supporto forte. È davvero un dono prezioso la presenza di un assistente sociale che possa indirizzare le famiglie». La presidente della seconda circoscrizione, Elisa Dalle Pezze, ha infine sottolineato che «questa iniziativa rappresenta un’opportunità in più per la cittadinanza, oltre a dimostrare il consolidamento di un rapporto sinergico che circoscrizione e amministrazione condividono con AFMA».

L'attività nei Punto di Ascolto

Secondo quanto spiegato nella nota del Comune, l’assistente sociale professionale volontaria AFMA valuta i bisogni e può fornire indicazioni riguardanti i centri medici di diagnosi e cura, l’assistenza domiciliare generica ed integrata, i centri diurni socio-sanitari, la modalità di ingresso in casa protetta o Residenza Assistenziale Sanitari (RSA). Può altresì fornire informazioni circa la pensione di invalidità, l’assegno di accompagnamento e di cura, la detassazione di oneri sostenuti per l’assistenza, la concessione di ausili (ad esempio per l’incontinenza), l’accoglienza temporanea nei servizi residenziali, gli interventi di sollievo per la famiglia, gli interventi di sostegno economico, il telesoccorso ed il telecontrollo. Tutte le informazioni utili sono reperibili anche sul sito: www.alzheimerfamiliari.it.