Attivi tre nuovi punti tampone nella provincia veronese: gli orari e le informazioni utili

L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha attivato tre nuovi punti tampone in provincia di Verona per l’effettuazione di tamponi rapidi per la rilevazione di infezioni da Covid-19 a studenti e personale scolastico. I tre punti sono attivi all’Ospedale di Malcesine, all’Ospedale di Marzana e al Centro Sanitario Polifunzionale di Isola della Scala. Le nuove sedi si vanno ad aggiungere a quelle già presenti presso la Caserma Pianell di Verona, il Centro Polifunzionale di Bussolengo e gli ospedali Fracastoro di San Bonifacio e Mater Salutis di Legnago.

In questi primi giorni di attività l’accesso ai nuovi punti tampone è diretto e non necessita prenotazione. A partire dal fine settimana sarà invece possibile prenotare le prestazioni attraverso l’App dedicata sul sito web dell’Ulss 9.

Gli orari di attività dei nuovi punti tampone sono i seguenti:

Ospedale di Malcesine (sala riunioni vicino al Punto di Primo Intervento): da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17; sabato dalle 8 alle 14).

Ospedale di Marzana: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 13 alle 19; martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 15.

C.S.P. di Isola della Scala: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 15; martedì, giovedì e sabato dalle ore 13 alle 19.

Per accedere al servizio è necessario indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento e avere con sé la tessera sanitaria e l’impegnativa. In caso di esito positivo del tampone rapido, che viene comunicato direttamente sul posto dopo 15-20 minuti dall’effettuazione, il personale dell’Ulss 9 effettuerà successivamente un tampone molecolare di conferma. Qualora il caso fosse confermato, il Servizio Igiene Sanità Pubblica si occuperà di effettuare l’indagine epidemiologica, il contact tracing e disporrà la quarantena e l’isolamento anche dei contatti stretti individuati.