Al Fracastoro psicoterapia di gruppo per controllare il dolore cronico

Per trattare pazienti affetti da dolore cronico all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, L'Ulss 9 Scaligera ripropone un trattamento psicoterapico di gruppo dedicato prevalentemente a pazienti reumatologici in carico ai servizi. Il progetto è realizzato con il patrocinio di Amarv (Associazione malati reumatici veneto), è promosso dal reparto di medicina generale diretto dalla dottoressa Sara Lombardi ed è realizzato in collaborazione con la psicologia clinica ospedaliera diretta dal dottor Fabrizio Varalta e dal reparto psichiatria 3 del dottor Stefano Roccato.

«L'esperienza del dolore - ha spiegato la dottoressa Lombardi - rappresenta una malattia nella malattia che condiziona negativamente la qualità della vita di numerose persone: il dolore nella sua forma cronica, infatti, è sempre più presente in molti disturbi organici di varia natura e in patologie come fibromialgia, osteoartrosi, malattie autoimmuni e diversi tipi di neuropatie. Le ultime evidenze scientifiche mostrano chiaramente come il trattamento del dolore richieda una collaborazione multidisciplinare tra medici curanti e psicologi. Non è possibile separare la componente organica di una patologia che determina un dolore cronico dalla sua controparte psicologica, per le ripercussioni in termini emotivi, affettivi, familiari, sociali e lavorativi».

Le pratiche di consapevolezza e accettazione in gruppo integrano e completano in modo innovativo i tradizionali trattamenti di cura farmacologici già messi in essere in particolare dall’equipe che si occupa di reumatologia. I pazienti, accomunati dalla convivenza quotidiana con il dolore, hanno inoltre modo di condividere in gruppo le proprie esperienze personali e le emozioni vissute in un clima accogliente ed empatico.

Il corso, rivolto a un massimo di 20 persone, è iniziato lo scorso venerdì, 17 maggio, e proseguirà per altri otto incontri, a cura della dottoressa Lombardi e del dottor Varalta. Gli ultimi quattro incontri, in programma in autunno, saranno condotti dal dottor Alberto Rossi, dirigente e psicologo di psichiatria 3, che introdurrà la pratica meditativa di mindfulness. Tale tecnica permette di sostenere sensazioni fisiche spiacevoli ed emozioni intense senza esserne destabilizzati, permettendo di sviluppare un rapporto più armonico col proprio corpo, con le proprie sensazioni e con le attività della mente.

Per maggiori informazioni sulle iniziative future è possibile contattare la medicina generale del Fracastoro al numero 045 6138531, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12.30.