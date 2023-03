Protesta dei medici di base, la Regione replica: «Con noi dialogo aperto e la crisi è nazionale»

«La Regione del Veneto ha sempre dimostrato attenzione nei confronti della medicina di famiglia e delle organizzazioni sindacali che la rappresentano, con le quali abbiamo mantenuto aperto e manterremo anche in futuro un dialogo attento, per mettere a terra soluzioni condivise. Lo sviluppo delle cure primarie nell’interesse dei veneti rimane sempre una delle priorità della sanità veneta». È l'assessore regionale alla Sanità e al Sociale Manuela Lanzarin a commentare lo stato di agitazione, con possibile chiamata allo sciopero della professione, promosso prima dai sindacati SMI e SNAMI, cui si è aggiunto poi anche FIMMG Veneto, che rappresentanto i medici di medicina generale. Le sigle infatti, hanno messo nel mirino l'operato della Regione Veneto sui problemi della categoria e la corsa che starebbe compiendo verso la privatizzazzione.

«Abbiamo attivato tutte le procedure per le assegnazioni delle zone carenti, come previsto dalla legge abbiamo coinvolto i medici in formazione e semplificato il percorso tra pratica e teoria, per ampliare la disponibilità e cercare di sopperire lì dove c’era effettiva carenza – ha aggiunto Lanzarin -. Ci troviamo in un periodo storico in cui viene chiesto uno sforzo notevole alle professioni sanitarie, a tutti i livelli, che si è amplificato nel periodo pandemico: siamo ben consapevoli di questo. Ma voglio appellarmi al senso di responsabilità e di servizio, perché a pagare non debbano essere i cittadini. La Regione è sempre stata disponibile al dialogo e al confronto. È necessario continuare questo percorso, attorno ad un tavolo in cui condividere non solo le problematiche, ma anche le proposte per identificare ulteriori soluzioni concrete. Parliamo però di una crisi che non riguarda solo il Veneto ma ha radici più profonde e che deve trovare condivisione e sostegno anche a livello nazionale».

Già assessore alla Sanità del Veneto ed ex sindaco di Verona, sul tema si è espresso anche il deputato di Forza Italia Flavio Tosi, sottolineando «che non serve dare la caccia al privato, in Veneto il connubio pubblico e privato accreditato funziona, mentre la questione vera da risolvere è quella della mancanza di medici, infermieri e in generale delle figure sanitarie». Tuttavia Tosi afferma che «il problema non è solo da noi, ma nazionale e l’attuale Governo ha ereditato dei pesanti deficit di anni di numeri insufficienti nella formazione universitaria dei medici e delle figure sanitarie».

Il deputato di Forza Italia informa di averne parlato mercoledì con il Ministro dell’Università Anna Maria Bernini, la quale «ha avuto il merito di allargare il numero chiuso, che è corretto che ci sia, ma è giusto che sia aperto progressivamente a un maggior numero di studenti, come finalmente questo Governo ha iniziato a fare. In questi anni sono state formate poche figure, ora si cambia passo, chiaramente i risultati non si vedranno nel breve periodo, per formare un medico ci vogliono dieci anni, ma il Ministro ha avuto il coraggio e la lungimiranza di avviare un nuovo percorso».

Soluzioni parziali a più stretto giro invece per Tosi sono «investire fortemente nella medicina territoriale, che aiuta a seguire il paziente e a lasciare liberi gli ospedali per i casi più gravi. Quindi poliambulatori e case di comunità situate in punti strategici per poter coprire anche le zone più isolate». E, conclude Tosi, «è necessaria una pesante accelerazione sulla telemedicina, che permette di seguire il paziente da remoto, le nuove tecnologie lo consentono e quasi tutti i Paesi occidentali sono più avanti di noi da questo punto di vista».

Dall'altra parte, la senatrice di IV-Azione Daniela Sbrollini, vicepresidente della Xa commissione Sanità del Senato, appoggia invece le richieste dei sindacati e critica l'operato di Palazzo Balbi: «La mobilitazione annunciata dai sindacati dei medici di base veneti evidenzia che il rapporto si è rotto. La Regione non programma, non dà la giusta attenzione agli operatori sanitari. In questo caso ai medici, ma non dimentichiamo infermieri e oss. Eroi in tempo di covid, dimenticati subito dopo l’emergenza.Non posso che condividere la loro preoccupazione e sostenere la loro protesta».

«Ormai sembra chiaro che la Regione guarda al privato per risolvere i problemi che non trovano soluzione nel servizio pubblico. Questo apparente, in realtà concreto, disinteresse nei confronti dei medici di base alimenta la diaspora dei medici, soprattutto dei giovani, dal servizio pubblico verso attività libero professionali o convenzionate. Ogni giorno arrivano notizie che confermano la drammatica situazione delle continuità Assistenziale (la meglio conosciuta Guardia medica) e questo disservizio contribuisce ad allungare le file nei pronto soccorso. Alla fine questa mancata programmazione della Regione e la conseguente scarsa valorizzazione dei medici sta degradando il servizio sanitario pubblico. Le persone anziane o in maggiore difficoltà economiche sono costrette a rinunciare alle cure e anche alla prevenzione. Tutto il contrario di quello che lo Stato, attraverso la programmazione regionale, dovrebbe garantire. Nessun reale provvedimento di sostegno ai medici di medicina generale è stato attuato. Si è gettato solo fumo negli occhi con provvedimenti per niente incisivi, aumentando anzi le pratiche burocratiche che sottraggono tempo alle visite vere e proprie».

Chiude la senatrice: «La Regione cambi atteggiamento e faccia scelte chiare».