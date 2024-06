Centinaia di protocolli di sperimentazione vagliati dal comitato etico di Borgo Trento

Ha sede all'ospedale di Borgo Trento e si occupa del territorio sud-occidentale del Veneto. È il Comitato etico territoriale che il 20 giugno prossimo concluderà il suo primo anno di attività.

I Comitati etici sono 40 in tutta Italia, stabiliti dal decreto del Ministero della salute, e il loro compito è di esprimere parere su aspetti delicati della ricerca clinica, quali: la sperimentazione sui medicinali per uso umano, le indagini cliniche sui dispositivi medici, gli studi osservazionali farmacologici, usi terapeutici urgenti, uso compassionevole di terapie innovative per patologie gravi per le quali non sono disponibili alternative di cura. Con le loro attività multidisciplinari, i Comitati etici territoriali, insieme ai tre Comitati etici nazionali, supportano il lavoro dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), la quale ricopre il ruolo di autorità competente.

In un anno di lavoro, sono stati centinaia i protocolli di sperimentazione valutati a Verona. L’area terapeutica maggiormente interessata è l’oncologia, seguita da immunologia, neurologia, malattie respiratorie, cardiologia, ematologia e endocrinologia. Il Comitato etico di Borgo Trento ha espresso pareri sulle sperimentazioni delle strutture pubbliche e private (Negrar, Peschiera, Villa Garda) e delle Ulss 9 Scaligera, Ulss 8 Berica, Ulss 7 Pedemontana e Ulss 5 Polesana.

Per illustrare alla cittadinanza il suo ruolo e il suo funzionamento, il Comitato etico ha tenuto ieri, 8 giugno, un incontro pubblico al Polo Zanotto dell’università. Sono stati spiegati i meccanismi della ricerca clinica e tecnologica necessari per far progredire la medicina, ma anche l’importanza del consenso informato.

Le informazioni sulla composizione e il regolamento del Comitato etico Veneto sud-ovest sono disponibili nella specifica sezione del portale di Aoui.