Potenziata l'offerta vaccinale contro Covid ed influenza in tutti i distretti dell'Ulss 9: nuovi orari e oltre 1.100 posti

Nel territorio di Verona e provincia proseguono e si rafforzano le campagne vaccinali 2023-2024, su base volontaria, contro influenza e Covid-19, con apertura di nuovi slot orari e nuove giornate dedicate nelle sedi vaccinali designate dei quatttro distretti dell’azienda Ulss 9 Scaligera, con la collaborazione fattiva dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché l’apporto fondamentale delle farmacie, diffuse su tutto il territorio (89 aderenti in tutta la Provincia, e il numero cresce ogni giorno secondo i dati di Federfarma). Per rafforzare l’offerta del vaccino anti-Covid19, inoltre, dall'Ulss 9 fanno sapere che «la Regione del Veneto ha firmato un accordo con i medici di medicina generale».

Alla conferenza stampa di aggiornamento sulle campagne di vaccinazione erano ieri presenti, nella sede di Verona dell’Ulss 9 Scaligera la dr.ssa Viviana Coffele (direttrice della Funzione Territoriale), la dr.ssa Giovanna Varischi (direttrice SISP - Ulss 9), la dr.ssa Lisa Meneghelli (Direzione Sanitaria Ulss 9), la dr.ssa Elena Vecchioni (presidente Federfarma Verona e in rappresentanza anche dell’Ordine dei Farmacisti di Verona), infine il dr. Giulio Rigon (Segretario Provinciale FIMMG). Viviana Coffele ha esordito spiegando che «l’Azienda Ulss 9 Scaligera ha messo in atto queste campagne in rispondenza a quanto previsto in tutta la Regione e per rispondere alle richieste dei cittadini che desiderano vaccinarsi contro l’influenza e il Covid-19. La vaccinazione - ha detto Coffele - è un intervento sanitario prioritario, in termini di prevenzione delle malattie che, soprattutto nei soggetti fragili o affetti da patologie, possono produrre conseguenze gravi».

La direttrice del SISP - Ulss 9, Giovanna Varischi, ha quindi aggiunto: «Per venire incontro alle richieste della popolazione, che sono aumentate negli ultimi giorni, l’Azienda Ulss 9 ha potenziato l’offerta di slot disponibili al pubblico. Attraverso il sito aziendale (questo il link del SISP) si possono effettuare le prenotazioni. In tutte le sedi dell’Ulss 9 Scaligera deputate alle vaccinazioni anti-Covid, negli slot orari aperti ci sono 1.109 posti disponibili (dato aggiornato alle ore 14 di giovedì 16 novembre). Ci sono state 2914 prenotazioni a fronte di 4023 posti aperti (fino al 31/12/2023). Dal 27 novembre - ha poi annunciato Giovanna Varischi - aprirà a Verona, presso la Clinica San Francesco, una nuova sede vaccinale con una disponibilità di circa 150 posti settimanali, rimodulabili in base alle richieste. Per quanto riguarda le vaccinazioni antinfluenzali, il dato di copertura ad oggi venerdì 17 novembre, per quanto riguarda la fascia d’età over 65 è pari al 35,1 per cento; mentre per la fascia 60-64 è pari al 13,4 per cento della popolazione».

La stessa dr.ssa Giovanna Varischi ha quindi ribadito: «Ricordo che il Veneto ha ampliato le attività del Programma Regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione "Canale Verde" per il rafforzamento delle attività di consulenza prevaccinale, di gestione della reazioni avverse da vaccino e di vaccinovigilanza. Tutto ciò può dare un valido contributo ai nostri servizi vaccinali per tutte le consulenza pre e post vaccinali per il rischio di eventi avversi o potenzialmente tali, che non siano già contemplati nella guida alle vaccinazioni».

A sua volta, la presidente di Federfarma Verona Elena Vecchioni ha dichiarato: «Il numero delle nostre farmacie vaccinatrici (89 su 258 totali) è destinato a crescere, visto che in questi stessi giorni ho ricevuto telefonate di altri colleghi che vogliono aderire. Il servizio è capillare, esteso su tutta la provincia. Abbiamo notato che il territorio veronese è coperto in maniera uniforme, non solo dunque la città ma anche la periferia. Tutte le farmacie stanno vaccinando regolarmente, - ha confermato Elena Vecchioni - secondo il protocollo regionale di fattibilità. Il nostro target è diverso: la farmacia può vaccinare contro il Covid gli over 60, le donne in gravidanza e post-partum, gli operatori sanitari e i caregiver di persone fragili, con una determinata anamnesi: persone prive di patologie particolari e che rientrano nella tabella regionale presente nel nostro Protocollo, e già presente nelle scorse campagne vaccinatrici. Il paziente che non rientra in queste categorie, - ha concluso Elena Vecchioni - viene indirizzato al proprio medico di medicina generale o agli ambulatori vaccinali dell’Ulss 9».