"Pillole di salute" dall'Ulss 9: in arrivo video informativi sui primi 1000 giorni di vita dei bambini

Nel corso del 2024, l’Ulss 9 Scaligera realizzerà "Pillole di salute", un ciclo di video informativi ed educativi dedicato alla promozione dei determinanti di salute nei primi 1000 giorni di vita, per il benessere della mamma e del suo bambino.

Il periodo compreso tra il concepimento ed i primi 2 anni d’età è infatti un momento essenziale della vita in cui genitori e operatori sanitari possono fare moltissimo per la salute, fisica e mentale, del bambino di oggi e dell’adulto di domani: è un vero "investimento in salute", che può estendersi a tutto il nucleo familiare.

Per farlo, è necessario attuare azioni riconosciute di comprovata efficacia, come l’attenzione alla salute preconcezionale, l’astensione da alcol e fumo, l’allattamento, le vaccinazioni, la posizione supina nel sonno, la lettura precoce, la prevenzione degli incidenti domestici e dei traumi da traffico, la protezione dell’esposizione agli schermi e, in generale, il perseguimento di stili di vita sani.

Diventa dunque importante fornire ai neo-genitori informazioni e supporto per favorire l’adozione consapevole di comportamenti corretti per la salute propria e del bambino, considerando il fatto che la gravidanza è una "finestra di opportunità" in cui i genitori sono più propensi a recepire consigli dagli operatori sanitari.

Al fine di fornire informazioni utili e validate da esperti, saranno realizzati e messi a disposizione dei cittadini, sui canali comunicativi dell’Ulss 9, dei brevi video, pensati come "pillole di salute" per vivere al meglio i primi 1000 giorni di vita.

Quest’iniziativa è stata resa possibile dall’operato di gruppo di lavoro aziendale multi-disciplinare, nato all’interno della rete di coordinamento locale del Programma Libero 12 "Sistema Integrato per la salute della famiglia nei primi 1000 giorni di vita" del Piano Regionale Prevenzione 2020-2025. In particolare, sono stati coinvolti operatori sanitari afferenti al Dipartimento Materno Infantile (direttore dottor Mauro Cinquetti) e al Dipartimento di Prevenzione (UOC SIAN, direttore dottoressa Elisa Finco; UOSD EpiScreenPro, direttore dottor Fabrizio Cestaro; UOC SISP, direttore dottoressa Giovanna Varischi).

Questi i temi dei primi video in programma:

L’importanza di investire in salute nei primi 1000 giorni di vita.

Allattare fa bene. Perché?

Il contatto pelle a pelle.

Cibi complementari idonei e sicuri.

Iodoprofilassi in età fertile, gravidanza e allattamento.

Sana alimentazione in gravidanza e allattamento.

Le vaccinazioni nella prima infanzia.

Le vaccinazioni raccomandate in gravidanza.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla promozione dell’allattamento, a cui l'Ulss 9 Scaligera da sempre è particolarmente attenta, come attestato dal possesso della prestigiosa certificazione UNICEF di Ospedali e Comunità Amici del Bambino, per la promozione e sostegno dell’allattamento materno.

Con le "Pillole di salute" l’azienda sanitaria intende aderire alle finalità della campagna di comunicazione regionale "Vivo Bene Veneto", che, incardinata nel Piano Regionale Prevenzione 2020-2025, veicola un messaggio responsabilizzante,a vantaggio della salute del singolo e dell’intera comunità, capace di raggiungere tutti attraverso parole dirette: «Vivo bene, mangio in modo sano, mi muovo, evito comportamenti rischiosi e presto attenzione nei luoghi di lavoro».