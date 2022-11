Sollievo per i malati di Parkinson, nuove risorse dalla Regione: 281 mila euro all'Ulss 9

La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, ha deliberato la prosecuzione del progetto regionale “Sollievo alle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson”, finanziando l’attività delle varie progettualità con risorse pari a 1 milione 600 mila euro, di cui 281 mila andranno all'Ulss 9 Scaligera.

«Con la delibera approvata, il progetto continua con una nuova edizione che avrà come termine la fine d’anno del 2023 – sottolinea l’assessore Lanzarin -. Prosegue quindi un percorso nel quale, durante gli anni, le iniziative di sostegno e sollievo nel campo del decadimento cognitivo e del Parkinson sono aumentate progressivamente fino a farne contare oggi 170 distribuite in tutta la regione. Un numero che nell’ultimo anno si è tradotto nel coinvolgimento di 4500 persone tra partecipanti, familiari e volontari, affiancati da oltre 300 professionisti. Una realtà che nel Veneto entra a pieno titolo in un percorso, la Mappa per le Demenze, un’impostazione innovativa nella definizione dei bisogni delle persone con l'obiettivo di migliorare le cure e l'assistenza e che già abbiamo operanti gruppi attivi di pazienti».

Il totale delle risorse approvate con la delibera segna un incremento del budget di 100 mila euro rispetto alla annualità conclusa. Sarà distribuito sulla base del numero di iniziative articolate nel territorio delle varie aziende sanitarie.

«Con questi finanziamenti – conclude l’Assessore - andiamo a sostenere una serie di attività che compongono vera rete di servizi strategici. La diagnosi di demenza o di malattia di Parkinson non è una definitiva esclusione dal mondo e tantomeno una condanna per il paziente e per la sua famiglia. Abbiamo ormai intrapreso una strada e su di essa intendiamo continuare: invertire la rotta e dimostrare che lavorando assieme è possibile dare risposte concrete che siano di supporto e di aiuto, ma anche promuovere tutti quegli strumenti che possono contrastare lo stigma e favorire una reale inclusione».