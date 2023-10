“Ottobre in rosa 2023”: è tornato il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Torna “Ottobre in rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Come ogni anno, l'Ulss 9 Scaligera promuove un fitto calendario di appuntamenti organizzati in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Verona e provincia e le associazioni AIRC, ANDOS, Cuore di Donna, La Cura sono io, LILT, Pink Darsena del Garda, Il sorriso di Beatrice e UISP.

Durante tutto il mese si susseguiranno eventi scientifici, divulgativi e ludici, per sensibilizzare un numero sempre maggiore di donne sull'importanza della diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando sugli stili di vita da adottare e sui controlli da effettuare.

Come da tradizione, verranno illuminati di rosa vari monumenti cittadini, a partire dall’Arena di Verona, domenica 1 ottobre, insieme al Castello di Villafranca. La Scalinata di Colognola ai Colli ha fatto da aprioista sabato 30 settembre, mentre il Torrione di Legnago si tingerà di rosa sabato 14 ottobre.

Con Ottobre in Rosa torna anche “La vie en Rose”, circuito di camminate organizzate da Verona Sport Lab SSD e UISP Comitato Territoriale Verona APS, di concerto con la Direzione Sanitaria e la Breast Unit dell’Ulss 9 e con la collaborazione di associazioni no-profit della provincia, con l’intento di raccogliere fondi per acquistare materiali da donare agli ospedali veronesi e promuovere la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno.

Le manifestazioni in programma sono: “La Corsa in Rosa” a Mozzecane l'8 ottobre, “La Vie en Rose” a Soave il 14 Ottobre, “Isola in Rosa" a Isola della Scala la mattina del 22 ottobre e “Un passo alla volta insieme” in programma il pomeriggio del 22 ottobre a Bardolino.

Largo spazio in questa edizione agli eventi informativi, con serate sul tema promosse da comuni e associazioni e incontri negli istituti scolastici superiori della provincia scaligera.

Nel calendario di ottobre in rosa rientrano anche due eventi scientifici rivolti agli specialisti: il “Corso regionale per radiologi di screening mammografico”, in programma il 5 e 6 ottobre all’ospedale di San Bonifacio, e il corso “La donna operata al seno: nuove frontiere terapeutiche”, che si terrà il 16 ottobre a Legnago.

E ancora, il 7 ottobre a Minerbe è in programma la sfilata “Donne oltre il tumore”, dal 14 ottobre fino a fine mese, all’ospedale Magalini di Villafranca, sarà esposta la mostra fotografica “Amarsi”, a cura di Alessandro Vincenzi e promossa da Pink Darsena del Garda, mentre a Legnago, dal 25 al 28 ottobre, nella Biblioteca Fioroni si potrà ammirare la mostra di quadri “Prevenzione e arte – Cura e sostegno” del chirurgo senologo dottor Roberto Sandrini e del radiologo dottor Andrea Zogno, a sostegno dell’Associazione Cuore di Donna. L’inaugurazione si terrà mercoledì 25, alle ore 19:30.

Il calendario completo delle iniziative, in via di completamento, è disponibile sul sito dell’Ulss 9 Scaligera, accessibile anche inquadrando il codice QR sulla locandina.

«Attraverso la formazione continua del personale che lavora in team multiprofessionali e multidisciplinari e l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature, l'ULSS 9 garantisce un percorso di prevenzione, diagnosi e cura si altissima qualità - ha spiegato il direttore sanitario dell’Ulss 9 Scaligera, la dottoressa Denise Signorelli - Il nastro rosa che idealmente ci unisce nella lotta contro il tumore al seno passa anche attraverso l'umanità delle numerose associazioni che ci affiancano quotidianamente, accogliendo e supportando la donna nel suo percorso di cura dalla malattia».

Nel 2022 le mammografie eseguite nell’ambito dell’ULSS 9 Scaligera sono state 56.608, suddivise in 48.823 di screening per donne sopra i 50 anni e 7.785 di senologia clinica per donne sotto i 50 anni e con precise indicazioni cliniche. Gli interventi chirurgici alla mammella per tumore effettuati lo scorso anno negli ospedali dell’ULSS 9 sono stati 385.

Prossimi appuntamenti a Verona

Dopo la pausa estiva, il Comune informa che riprendono gli appuntamenti sul tema della prevenzione dei tumori al seno. Il primo è in programma mercoledì 4 ottobre, alle 21, in Circoscrizione 7a nella sala Consiliare, in piazza del Popolo 15. Seguiranno: martedì 10 ottobre in Circoscrizione 3a, alle 20.45, nella sala Consiliare in via Sogare 3. Mercoledì 18 ottobre, alle 20.30, in Circoscrizione 6a al Centro Tommasoli in via Perini 3. Mercoledì 25 ottobre, alle 20.30, in Circoscrizione 8a nella sala Polifunzionale in piazza Penne 2. l ciclo di conferenze è promosso dall’Amministrazione Comunale con il coinvolgimento delle 8 Circoscrizioni e in collaborazione con Ulss 9 e Veronamercato.

«Il tema della salute e del benessere delle cittadine e dei cittadini è una delle nostre priorità – ha detto l’assessora alla Salute Elisa La Paglia –. Da diversi mesi questo ciclo di incontri ha l’obiettivo, con la realizzazione di eventi capillari in tutti i quartieri, di garantire l’informazione a tutti. Ringrazio le Circoscrizioni per la collaborazione e l’apporto dato nella realizzazione dell’iniziativa e i professionisti che ad ogni appuntamento si sono resi disponibili ad incontrare e supportare la cittadinanza con informazioni puntuali sul tema».

«Tutti gli appuntamenti realizzati fino ad oggi – ha evidenziato la consigliera comunale referente del progetto Città Sane Annamaria Molino – sono stati molto partecipati, a dimostrazione del grande interesse della cittadinanza. Un risultato frutto di un trasversale lavoro di squadra che coinvolge Amministrazione, Circoscrizioni, Ulss9 e Veronamercato. Superare la diseguaglianza sanitaria è uno degli obiettivi dell’Amministrazione, per questo è stato così importante svolgere gli incontri su tutto il territorio. Abbiamo raggiunto un maggior numero di persone, garantendo a tutte e a tutti la pari opportunità».

Durante gli incontri, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, saranno raccolti i nominativi delle donne che desiderano sottoporsi ad esami senologici di screening o di senologia clinica.

A tutte le partecipanti saranno donati alcuni biglietti per visitare gratuitamente la Galleria d'Arte Moderna e le mostre in esposizione, ciò per regalare qualche ora di benessere. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti dichiarato che l'arte fa bene alla salute, così come concedersi de tempo per se’ e per la cura dell'anima.

Inoltre, mele per tutti i partecipanti, offerte da VeronaMercato.

«È un piacere essere coinvolti in questo importante progetto di prevenzione – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Marta Ugolini –. Ad ogni incontro sarà data l’opportunità, con un omaggio alle partecipanti, di visitare gratuitamente la Galleria d’Arte Moderna e le esposizioni, che in particolare nel mese di ottobre con la Giornata del Contemporaneo e ArtVerona, presentano interessanti novità».

Presenti alla conferenza stampa di presentazione anche i presidenti della Circoscrizioni coinvolte: 3a Riccardo Olivieri, 6a Rita Andriani e 8a Claudia Annechini, e la consigliera circoscrizione 7a Angela Valbusa. E, la direttrice UOC Radiologia San Bonifacio distretti 1 e 2 ULSS 9 Francesca Fornasa, fra le realatrici degli incontri, e il presidente Veronamercato Marco Dalla Mano.

INCONTRI - La referente è la consigliera comunale Annamaria Molino, medico chirurgo, senologa e specialista in oncologia, nonché coordinatrice del progetto Città Sane: dal 1°gennaio di quest’anno il Comune aderisce infatti al progetto nazionale Rete italiana Città Sane dell’OMS.

Interverranno inoltre agli incontri, l’assessora alla Salute Elisa La Paglia e le dottoresse Francesca Fornasa, medico radiologo e direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini dell'Ulss9 Scaligera, Giovanna Romanucci, medico senologo e direttore della Breast Unit della Ulss9 Scaligera di Marzana e San Bonifacio e Chiara Benassuti, dirigente medico Chirurgia Generale Ospedale Fracastoro San Bonifacio. Moderano i presidenti delle Circoscrizioni.

IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE - Il tumore al seno è il più frequente al mondo e 1 donna su 8 rischia di ammalarsi nel corso della vita. Mettere al corrente le donne riguardo gli stili di vita corretti da adottare, ma anche di ricorrere agli esami diagnostici quando necessario, consente di alzare le percentuali di guarigione con importanti vantaggi personali, economici e sociali.