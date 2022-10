Un mese di prevenzione del tumore al seno, l'Ottobre in Rosa dell'Ulss 9 Scaligera

Ottobre è tradizionalmente il mese dedicato al messaggio della prevenzione del tumore al seno. Per l'occasione, come ogni anno, l'Ulss 9 Scaligera promuove l'iniziativa "Ottobre in Rosa", con un fitto calendario di appuntamenti per sensibilizzare e informare sul tema. Durante tutto questo mese si susseguiranno eventi scientifici, divulgativi e ludici, volti a sensibilizzare le donne ad aderire ai corretti stili di vita e ai test di screening, offerti gratuitamente.

Già ieri, 1 ottobre, è stata illuminata di rosa l'Arena di Verona. Illuminazione che presto sarà puntata anche su altri monumenti della provincia scaligera.

Largo spazio anche agli eventi scientifici: "Formazione di un'equipe dedicata in Breast Unit" (13 ottobre), "Ambulatorio donna: quale presente e quale futuro?" (21 ottobre), "Dalla diagnosi alla terapia" (22 ottobre), "Agopuntura: dall’antichità all’oncologia del 2022" (24 ottobre) ed "Esperienza aziendale di screening personalizzato" (28 ottobre).

Martedì 18 ottobre, all'istituto Carlo Anti di Villafranca si terrà un appuntamento rivolto a ragazze e ragazzi, intitolato "Stili di Vita. Vita di stile". Sabato 22 ottobre al Museo Fioroni di Legnago verrà inaugurata la mostra fotografica "Cuori sul percorso" e sabato 29 ottobre sono in programma una giornata di porte aperte presso il reparto di radioterapia dell'ospedale Mater Salutis di Legnago e un incontro online con i medici di medicina generale, dal titolo "La prescrizione radiologica nello studio della mammella: ad ogni età il giusto esame".

Torna anche l’appuntamento con La Vie en Rose, il tradizionale circuito di camminate, corse e percorsi di nordic walking organizzati da Uisp in sinergia con la Breast Unit dell’Ulss 9 e le associazioni no-profit della provincia, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di materiali da donare agli ospedali veronesi e di sensibilizzare le donne alla prevenzione del tumore al seno. Sono ben sei le manifestazioni dell'edizione 2022.

«Come Ulss - ha commentato il direttore sanitario Denise Signorelli - ci impegniamo affinché i servizi erogati siano di altissima qualità. Questo è possibile grazie alla formazione continua del personale, che lavora in team multiprofessionali, e grazie all'aggiornamento tecnologico delle attrezzature. L'impegno è di migliorare sempre di più anche nella componente di supporto psicologico e umano, che viene garantito anche dalle numerose associazioni che ci affiancano accogliendo la donna nel suo percorso di malattia».

Nel 2021 le mammografie eseguite nell’ambito dell’Ulss 9 Scaligera sono state in totale circa 66mila, suddivise in 48mila di screening per donne sopra i 50 anni e 18mila di senologia clinica per donne sotto i 50 anni e con precise indicazioni cliniche. Gli interventi chirurgici alla mammella per tumore effettuati lo scorso anno negli ospedali dell’Ulss 9 sono stati 378. Un dato che risulta in lieve aumento, anche se, grazie alle attività di prevenzione, l’impatto sul benessere della donna di questa tipologia di interventi risulta sempre minore e con un recupero funzionale più rapido e agevole.