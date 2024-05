Giornata Internazionale delle Ostetriche, a Villafranca un incontro per rispondere a dubbi e curiosità

In occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche, domenica 5 maggio, le ostetriche dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Magalini di Villafranca e dei Consultori Famigliari del Distretto 4 – Ovest Veronese promuovono una giornata aperta a tutte le donne, alle donne in gravidanza, alle neomamme, neopapà e i loro bambini.

L’iniziativa, in programma dalle ore 10 alle 17 al "Centro Anck’io" in via della Speranza 11, è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Villafranca di Verona e con il patrocinio dell’Ordine delle Ostetriche della provincia di Verona.

Nel corso dell’incontro, ad accesso libero e gratuito, le specialiste dell’Ulss 9 Scaligera risponderanno alle domande e curiosità su travaglio, parto in acqua e tecniche di controllo del dolore, approfondiranno argomenti come il percorso a Basso Rischio Ostetrico (BRO) e il pavimento pelvico, e organizzeranno diverse attività: lezioni di yoga al femminile, spazio allattamento, “belly painting” e prove con la fascia rigida per il “babywearing”.

«Festeggiare il 5 maggio - commenta Marta Speri, Coordinatrice Ostetrica UOC Ostetricia Ginecologia Ospedale Magalini - è un modo per far conoscere alla popolazione i nostri servizi e dare informazioni rispetto agli ambiti di competenza di cui la professionista ostetrica è protagonista in sanità, dalla prevenzione alla cura e alla riabilitazione della sfera femminile».

«Come Direttore dell’UOC di Ginecologia e Ostetricia di Villafranca - aggiunge il Dott. Antonio Costanza - sono felice di supportare questa iniziativa delle nostre ostetriche rivolta a tutte le donne del nostro territorio».