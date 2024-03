Inserite all'ospedale di Legnago le prime protesi al ginocchio utilizzando "Mako"

Innovazione in Ortopedia all’ospedale Mater Salutis di Legnago, dove negli scorsi giorni l’equipe della Unità Operativa diretta dal dottor Michele Trevisan ha eseguito i primi impianti di protesi al ginocchio con l’utilizzo del sistema robotico ortopedico "Mako".

«L’introduzione della robotica implementa le tecnologie già in uso presso il nostro ospedale - spiega il Primario -. Tale risultato è stato ottenuto grazie all’impegno e alla collaborazione della direzione aziendale, dell’ingegneria clinica, dell’Economato e di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto». Il nuovo sistema robotico è stato inaugurato ufficialmente dall’assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, venerdì scorso.

Come illustrato dal dottor Stefano Negri durante la visita dell’assessore, la nuova tecnologia robotica consente una maggiore precisione e accuratezza dell’intervento chirurgico, anche se vi si può ricorrere solo per casi selezionati. «Questa tecnica non è adatta a tutti pazienti – sottolinea il dottor Trevisan - e la scelta di candidarli o meno a tale procedura passa dall’esperienza personale, acquisita in anni di utilizzo del robot presso altre strutture».

Oltre all’aspetto clinico e all’indubbio beneficio per i pazienti che ne usufruiranno in termini di invasività e di recupero, grazie a questa innovazione l’Ortopedia del Mater Salutis si prefigge ora l’obiettivo di diventare un centro di training e formazione per gli specialisti che intendono avvicinarsi a questa tecnologia innovativa.