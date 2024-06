Nuovo trattamento mininvasivo per le infiammazioni articolari all'ospedale di Legnago

La radiosinoviortesi è un trattamento mininvasivo impiegato per trattare le condizioni infiammatorie delle articolazioni, in particolare quelle associate alla sinovia specie nell’articolazione del ginocchio. Questa tecnica terapeutica di comprovata efficacia verrà adottata all’ospedale Mater Salutis di Legnago, andando ad ampliare l’offerta terapeutica dell'Ulss 9 Scaligera e della sanità veneta, grazie alla cooperazione multidisciplinare e multiprofessionale di due UOC: quella di Ortopedia, diretta dal dottor Michele Trevisan, e quella di Radioterapia e Medicina Nucleare, diretta dal dottor Francesco Fiorica.

«Questa procedura terapeutica di comprovata efficacia – spiega il dottor Fiorica - si pone a metà strada tra la terapia sistemica e quella chirurgica, e consiste nell’iniezione intra-articolare di radionuclidi, la cui emissione corpuscolata è in grado di ridurre i processi infiammatori della sinovia articolare. Tale tecnica è particolarmente indicata per il trattamento di artrite reumatoide con effusione articolare persistente, artriti flogistiche, sinovite pigmentaria villo-nodulare, artropatia per emofilia, artropatia cronica da pirofosfati, effusione persistente dopo procedure chirurgiche del ginocchio e artropatia riattivata».

La prima seduta si è tenuta a metà giugno, grazie al lavoro e all’impegno dell’equipe dedicata, composta dalla dottoressa Antonella Franceschetto, responsabile UOS Medicina Nucleare, i dottori Stefano Negri e Andrea Bissoli, UOC Ortopedia, la dottoressa Giorgia Condarelli, fisico medico UOC Radioterapia e Medicina Nucleare, e la dottoressa Laura Pavanello, Tecnico Sanitario Radiologia Medica UOC Radioterapia e Medicina Nucleare.

«Dopo la radiosinoviortesi, a parte l'obbligo di non muovere il ginocchio per tre giorni, non ho avuto alcun problema – ha commentato una dei primi pazienti a sottoporsi alla procedura -. Ho la speranza che dopo essermi sottoposta a numerose artrocentesi che mi hanno dato solo un beneficio limitato, questa terapia aiuti a migliorare la mobilità del mio ginocchio e quindi la vita di tutti i giorni».